شتاينر تفاجأ من قدرة هاس على تقليص الفارق خلف فرق الوسط في 2021

قرر فريق هاس عدم تطوير سيارته لموسم 2021، مقابل التركيز على سيارته لموسم 2022 لوقت مطوّل، وذلك للتلاؤم بأفضل ما يمكن مع القوانين التقنية الجديدة.

وكان الموسم المنصرم يمثل فترة انتقالية للفريق مع سائقيه الناشئين ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين، اللذين لم ينجحا بتسجيل أية نقطة. لينهي هاس بالمركز الأخير ضمن بطولة المصنّعين.

لكن وفي السباقات الأخيرة، اقتربت سيارة هاس كثيراً من فرق الوسط مثل ألفا روميو وويليامز لناحية الأداء الصرف. حيث تأهل شوماخر بفارق عُشري ثانية عن ألفا روميو في قطر وأبوظبي، وفي أقل من عُشر ثانية عن لانس سترول سائق أستون مارتن في تصفيات جائزة المملكة العربية السعودية.

وشدد شتاينر مدير الفريق على أهمية الاحتفاظ بالحافز، لكنه اعترف بأن تفاجأ من مقدار التحسن في القسم الأخير للموسم.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "علينا الاحتراس وعدم التهاون، وإلا فإننا لن نقوم ببذل كامل الجهود".

وتابع: "لكن وفي آخر سباقين، لم أكد أصدق بأننا على بُعد عُشرٍ أو عُشري ثانية فقط من آخر فرق الوسط. لا أعلم حقاً كيف يمكن تحقيق ذلك بسيارة أقدم بعامين تقريباً".

وحين سُئِل إن كان ذلك يعود إلى أن السائقين اكتسبا خبرة على مدار الموسم، رد شتاينر بأنه ما زال يشعر بأن الفرق الأخرى كان يجب أن تمتلك فارقاً أكبر.

فقال: "كان من المفترض أن تمتلك الفرق الأخرى فوارق أكبر، فهم كانوا يطورون سياراتهم خلال الموسم".

وأكمل: "كان السباقان الأخيران غريبين. في السعودية، عندما كانت اللفات طويلة، كنا بفارق نصفِ عُشر ثانية فقط. ونافسنا ويليامز خلال السباق، ربما كانوا أبطأ؟".

وتابع: "حالما نصل إلى مسألة المنافسة والتجاوزات، فتلك قصة أخرى".

يشار إلى أن شوماخر كان قادراً على منافسة نيكولاس لاتيفي سائق ويليامز خلال سباق أبوظبي الختامي، وأبقاه خلفه طوال 22 لفة، قبل أن يتعرض الأخير إلى حادثة قبل خمس لفات من النهاية أدت إلى دخول سيارة الأمان.

من جهته، يرى الألماني أن ذلك التقدم في نهاية الموسم ربما يعود إلى اكتساب الخبرة، لكنه أشار كذلك إلى قدرة الفريق على إيجاد طرق جديدة في إعدادات السيارة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نحن كفريق وجدنا طريقة مختلفة لمقاربة كل جولة، وكذلك لناحية الإعدادات".

واختتم: "أعتقد أننا وجدنا ما نريدُهُ من السيارة. وقد أتقنّا ذلك بحلول نهاية الموسم".