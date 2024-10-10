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شتاينر: "تعطّش" فيرستابن يجعله أفضل من هاميلتون

يرى غونتر شتاينر أن فيرستابن يتفوق على هاميلتون في كونه أكثر تعطشًا للفوز من بطل العالم السباعي.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

دخل غونتر شتاينر مدير هاس السابق الجدل الدائر حول "السائق الأعظم في التاريخ" في مقارنة بين ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون.

يعتبر فيرستابن وهاميلتون من قبل كثيرين أنهما أفضل سائقين على ساحة الفورمولا 1 الحالية. وفي حين فاز الهولندي بآخر 3 ألقاب في البطولة، لكن هاميلتون إحصائيًا هو السائق الأنجح في تاريخ الفئة الملكة.

وقد فاز سائق ريد بُل بأولى ألقابه في 2021 بعد منافسة شرسة مباشرة أمام هاميلتون، حيث جمعت الثنائي على مدار كامل الموسم بعض من أكثر المعارك ملحمية في تاريخ البطولة، والتي وصلت ذروتها في أبوظبي التي شهدت ربما أكثر السباقات إثارة للجدل في تاريخ الرياضة الحديث.

في المقابل، ما يزال هاميلتون صاحب الـ 39 عامًا يأمُل في انتزاع لقب آخر قبل نهاية مسيرته عبر الانتقال إلى فيراري.

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ومع امتلاك هاميلتون لسبعة ألقاب وتفوقه بـ 44 فوزًا، 64 بول بوزيشن و92 منصة تتويج على فيرستابن، لكن الإحصائيات وحدها ليست كافية لتكون العامل الحاسم في الفصل بينهما، لا سيما وأن فيرستابن يصغير البريطاني بـ 12 عامًا وشارك في عدد جوائز أقل بـ 150 جائزة من سائق مرسيدس الحالي.

مع ذلك، يرى شتاينر أن فيرستابن يمتلك الأفضلية على هاميلتون لأنه سائق لديه الحزمة "الكاملة"، كما أشار إلى أن الفارق الأساسي بينهما هو "التعطّش" للفوز.

حيث قال: "أعتقد بأن ماكس هو الأفضل. أنه صغير ومتعطّش للغاية ويمتلك موهبة كبيرة. كل هذه الأمور مجتمعة".

وأضاف: "يمكنك قول الأمر ذاته عن لويس هاميلتون، فقد فاز بسبعة ألقاب وهو سائق عظيم بكل تأكيد. لكن هل لويس متعطّش ومتحفز مثل ماكس؟ لا أعتقد".

وتابع: "ربما قد يصبح ماكس مختلفًا بعد 5 أعوام من الآن. ليس لدينا الآن ماكس من 4 أو 5 أعوام سابقة، لكن كسائق متكامل، فإن ماكس هو الأفضل بكل تأكيد في الوقت الحالي".

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