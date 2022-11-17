شتاينر: تحقيق قطب انطلاق أول لم يكن لينقذ مقعد شوماخر مع هاس

أعلن الفريق اليوم الخميس أن شوماخر لن يبقى مع هاس للموسم المقبل، بل سيضم نيكو هلكنبرغ بديلاً عنه.

وشدد شتاينر أن القرار النهائي تم اتخاذه مؤخراً، حيث لم يعلم الألماني الشاب بذلك إلا مؤخراً، حيث تم توقيع عقد هلكنبرغ في اليوم نفسه.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان الوضع ليتغير لو أحرز شوماخر قطب الانطلاق الأول في البرازيل وليس زميله كيفن ماغنوسن، شدّد شتاينر أنه حتى مع أداء مثل هذا، لم يكن القرار ليتغير.

فقال: "لم يكن أي شيء ليتغير. لا يمكنك اتخاذ مثل هذه القرارات بناء على دوافع عاطفية بعد سباق أو تصفيات، سيكون ذلك خاطئاً بحق كلا السائقين".

ويعي شتاينر أن مجموعة الحوادث التي تعرض لها شوماخر لم تساعده، لكنه شدد على وجود صورة أكبر للمسألة.

فقال: "ذلك جزء من الأمر، لكن لا يمكنك القول: ’أوه، لقد تعرض لحادثة، من الواضح أنه سائق غير جيد’".

وأكمل: "لا أحاول تجميل صورته الآن، لكن يمكننا أن نرى بوضوح مدى التأثير الإيجابي لنتائجه الجيدة هذا هو التوازن الذي يجب إيجاده".

وأردف: "من ثم هناك السلبيات: الحوادث. هناك مجموعة منها، ولا تعود لجولة محددة أو عامل واحد، بل هناك عدة عوامل. لكن الأمر الأهم هو تركها خلفنا والمضيّ قدماً والبناء معاً كفريق".

واسترسل: "تحسن ميك كثيراً خلال الموسم. جميعنا نرى ذلك، ولستم بحاجة لي كي أقول لكم هذا".

غونتر شتاينر، مدير فريق هاس تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل عما يفتقر إليه شوماخر، قال شتاينر: "أعتقد: خبرة عدة سنوات في الفورمولا واحد وعدم تواجده مع فريق آخر عدانا".

وأردف: "ما يجلبه نيكو، هو تواجده مع ثلاثة أو أربعة فرق قبلنا، بالتالي يمتلك خبرة تتطلب وقتاً لجمعها، نحن لا نمتلك الوقت لأننا نريد التقدم إلى الأمام. ولا نريد البقاء في موقعنا الحالي بل نريد التحسن".

من جهة أخرى، كشف شتاينر أنه من الصعب الحُكم إن كان شوماخر قد فشل في الوصول لمستوى الطموحات.

فقال: "من الصعب الإجابة على هذا السؤال، لأنه ما هي التوقعات؟ ربما نرى بعض المشاكل التي نريد إصلاحها كي نتقدم مع سائق آخر، بغض النظر عن أدائه. نريد رفع مستوى الفريق وليس فقط السائقين".

وأردف: "ميك ليس المُلام على وضعنا الحالي. بل نحن نتحمل المسؤولية، لكن علينا النهوض مجدداً بأسرع طريقة ممكنة مع سائق يمتلك الكثير من الخبرة والمشاركات مع فرق أخرى".

وأجاب رداً على سؤال إن كان الألماني الشاب يستحق البقاء في الفورمولا واحد: "لا يمكنني الحكم على ذلك. لا أعتقد أن هناك مقاعد متاحة للموسم المقبل".

واختتم: "لذا سواء أكان يستحق أم لا، من أنا لأحكم على ذلك؟ أعتقد أننا جميعنا بحاجة للعمل باتجاه هدف ما، ولا أحد يحصل على شيء ما مجاناً".