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شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس

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شتاينر: بيريز ليس بالخيار "البديهي" لهاس

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ التعاقد مع سائقٍ سريع متمتّعٍ بدعمٍ جيّد مثل سيرجيو بيريز ليس بالضرورة أمرًا "بديهيًا" بالنسبة لفريقه.

يُقيّم الفريق الأمريكيّ خياراته للعام المقبل على صعيد السائقين، حيث ينتهي عقدا رومان غروجان وكيفن ماغنوسن مع نهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار ريسينغ بوينت بالتعاقد مع سيباستيان فيتيل وتسريح بيريز ليجعل المكسيكي هدفًا واضحًا لفريق هاس.

لكن بالرغم من سرعة بيريز الواضحة ورعاته الحاضرين طوال مسيرته، قال شتاينر بأنّ الأمر ليس بتلك البساطة بالنسبة للفريق.

وقال شتاينر عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه بشأن بيريز: "لا يُوجد شيء بديهيٌ في الوقت الحاضر لا يتطلّب الكثير من التفكير، ذلك لأنّ هناك الكثير من الخيارات".

وأضاف: "تحتاج لاتّخاذ أفضل قرارٍ للفريق على المدى المتوسّط إلى البعيد. ذلك لأنّه بالتفكير على المدى القصير فليست لدينا مشكلة، لكنّنا نحتاج لرؤية الموقع الذي نريد بلوغه على المدى المتوسّط إلى البعيد، كون الفرص تكمُن هناك برأيي".

وأكمل: "ليس الأمر كما لو أنّنا نحتاج لبعض الأموال السريعة للعام المقبل. نحن على ما يرام من تلك الناحية. السؤال: كيف يُمكننا أن نُصبح أفضل على المدى المتوسّط إلى البعيد؟ كيف يُمكننا العودة إلى أدائها من 2018 أو أفضل؟".

وأردف: "هناك فرصة إضافيّة الآن مع سقف النفقات في العام المقبل والقوانين الجديدة في 2022".

ثمّ تابع: "بالتأكيد بيريز سائقٌ جيّد، لن أشكّ في ذلك مطلقًا. لكن هل هو الخيار الأفضل للمدى المتوسّط والبعيد؟ لا أعلم. ذلك ما نتحدّث بشأنه داخليًا لذا ليس الأمر بالبساطة التي يبدو عليها".

وإلى جانب خيار بيريز وسائقَيه الحاليين، يدرس فريق هاس فكرة التعويل على مواهب شابة، بما في ذلك سائقو أكاديميّة فيراري للناشئين.

وقال بشأن ذلك منحهم فرص المشاركة في حصص تجارب حرّة: "قد يحدث ذلك، لكنّ الأمر يعود إلى فيراري أكثر".

وأكمل: "يُساعدوننا هذا العام بسبب مشاكلنا مع وباء كورونا، ونحن نساعد بعضنا البعض. نحن منفتحون على ذلك إن طلبوا منا".

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