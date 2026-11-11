فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

شتاينر: بإمكان ليام لاوسون أن يصبح بطلًا للعالم مع الفريق المناسب

يعتقد غونتر شتاينر أن سائق ريسينغ بولز ليام لاوسون يمتلك الموهبة اللازمة ليصبح بطلًا للعالم في الفورمولا 1.

أحمد مجدي

منشور: 11-11-2026

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ليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

بعد تطبيق العقوبات عقب جائزة ساو باولو الكبرى، أنهى ليام لاوسون السباق في المركز السابع، ليواصل سلسلة نتائجه التي شهدت حصد النقاط.

ولا يزال فريق ريسينغ بولز يدرس إمكانية استبداله بنيكولا تسولوف خلال موسم 2027. لكن غونتر شتاينر يرى أن الفريق ينبغي أن يحتفظ بخدمات لاوسون.

وفي حديثه إلى محطة "مور إف إم" الإذاعية النيوزيلندية، جدد شتاينر ثقته في استمرار لاوسون مع ريسينغ بولز، لكنه أشار إلى أن مصلحة السائق البالغ من العمر 24 عامًا قد تقتضي في نهاية المطاف مغادرة عائلة ريد بُل وشق طريقه الخاص.

غونتر شتاينر

وفي هذا الصدد، قال شتاينر: "أولًا، نعم، أعتقد أنهم سيواصلون معه في العام المقبل. لكنني أرى أن ليام يحتاج في مرحلة ما إلى مغادرة عائلة ريد بُل ورسم مساره الخاص".

وأضاف: "لا أعتقد أنه سيحصل على ترقية من ريسينغ بولز للعودة إلى ريد بُل. وإذا لم يتمكن من النجاح هناك، فلن يكون قادرًا على أن يصبح بطلًا للعالم".

وتابع: "هل يمتلك الموهبة اللازمة ليصبح بطلًا للعالم؟ أعتقد أنه قادر على تحقيق ذلك إذا حصل على السيارة المناسبة. هناك العديد من السائقين في الفورمولا 1 حاليًا يمتلكون مستوى مماثلًا من الموهبة".

وأكمل: "لكنه لن يتمكن من تحقيق ذلك إلا إذا كان في المكان المناسب، وفي التوقيت المناسب، ومع الفريق المناسب. لقد أثبت أنه قادر على تقديم أداء جيد جدًا مع ريسينغ بولز، وهو فريق لم يكن حتى الآن ضمن الفرق الأربعة الكبرى".

واختتم قائلًا: "لقد أثبت قدرته على تقديم مستويات قوية، لكنه يحتاج الآن إلى الحصول على فرصة مع أحد الفرق الأربعة الكبرى".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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