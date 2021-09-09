شتاينر: المنافسة "التي جرى تضخيمها" بين شوماخر ومازيبين ليست شخصية

يتجه شتاينر للاجتماع بكلا السائقين في قبيل انطلاق مجريات جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، وذلك على خلفية الاحتكاكات التي حصلت بينهما في زاندفورت الأسبوع الماضي.

وتعقيباً على ما جرى في هولندا، قبيل الاجتماع في مونزا، أوضح شتاينر التزامه الكامل بحل المسألة لمنع تكرارها لاحقاً.

فقال: "ما حصل الأسبوع الماضي، خضنا اجتماعاً يوم الأحد، وسنخوض اجتماعاً آخر اليوم".

وأكمل: "سنعمل على الأمر لحل المشكلة كذلك، وهذا ما قمنا به حيال العديد من الأمور الأخرى".

وتابع: "أود ضمان فهم هذين الشابين لبعضهما البعض وكيفية التصرف خلال السباق، بحيث يتعلمان تفادي مواقف لا تفيد أحداً".

واسترسل: "لا أهتم حقاً بما يفعلانه في حياتهما الخاصة، إن كانا صديقين أم لا. لكن على المسار، عليهما تقديم الأداء لمصلحة الفريق العُليا".

واستطرد: "علينا إيجاد تفاهم. هذا ما نعمل عليه. هناك الكثير من الزملاء ضمن الفريق الواحد، ولا تجمعهم صداقات جيدة".

واختتم: "نحن بحاجة للقيام هذا. إنهما يافعان، ويحتاجان لتفهم هذا، ومن ثم يمكننا المضي قدماً معاً تحت راية الفريق".

يشار إلى أن فريق هاس يحتل المركز الأخير ضمن تريتب بطولة المصنعين، حيث فشل بتسجيل أية نقطة حتى الآن، لأنه اتخذ قراراً مبكراً بترك تطوير السيارة الحالية ونقل كامل الجهود للتركيز على سيارة الموسم المقبل.