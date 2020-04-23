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شتاينر: الفورمولا واحد لا يجب أن تكون "مقبرة" لاستنزاف نفقات الفرق

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شتاينر: الفورمولا واحد لا يجب أن تكون "مقبرة" لاستنزاف نفقات الفرق
23-04-2020

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ على الفورمولا واحد التعامل بمنطقية مع الجانب المالي من أجل أن يواصل ملاك الفرق الاستثمار في الرياضة وألا تكون "مقبرة" لاستنزاف موارد الفرق ونفقاتها.

مع تقلّص عائدات الفرق بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" توجّه التركيز على الوضع المالي لجميع الفرق، ولا سيّما الأصغر منها التي يدعمها بعض الأثرياء مثل جين هاس.

وقد خاضت الفرق نقاشات مُثمرة مع الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا" ومدراء الفورمولا واحد حيال تقليل سقف النفقات بدءًا من 2021، والذي بدوره سيمنح الفرق الأصغر حافزًا أكبر للبقاء في البطولة، حيث سيُمكنها من إغلاق فارق الأداء مع الفرق الكبيرة. مع ذلك، لم يتم التوصل بعد لاتّفاق في ذلك الجانب.

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وقد أشار زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين مؤخّرًا إلى أنّ ثلاثة أو أربعة فرق ربما لا تتمكن من البقاء في البطولة الموسم المُقبل ما لم يتم اتّخاذ إجراءات مناسبة.

ولم توقّع أيّة فرق اتفاقية الكونكورد الجديدة، وعليه فإنّ أيًا منها ليس ملتزمًا بالمشاركة في البطولة بدءًا من 2021.

وقال شتاينر أنّه وما لم يتحسّن الوضع العام في البطولة، فإنّه لا يتوقّع أن يواصل جين هاس الدعم والاستثمار في الفريق.

"آمُل في مرحلة ما أن تصبح الرياضة عادلة أكثر وأن يكون ذلك المشروع متساويًا بين الجميع، هذا ما يجب عليه الوضع" قال شتاينر لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "ليس فقط من أجل الاستثمار، حيث أنّه وفي مرحلة ما يُنهك الاستثمار الجميع".

وتابع: "علينا محاولة الخروج بمشروع تجاري من ذلك، وليس مجرد مشروع استثماري من دون عوائد. لو لم أكن آمُل أن بوسعنا تحقيق ذلك، فسأقول لجين «لا تقم بذلك»، وإلّا سأكون خادعًا له".

هذا وبدا شتاينر واثقًا بأنّ الفرق ستتفق في النهاية على سقف نفقات أقل بكثير ممّا تم الإعلان عنه لموسم 2021.

فقال: "هدفنا الخروج بمشروع استثماري ناجح، ولكن لا أعلم كم سيستغرق ذلك من وقت، لكنّها نقطة جيّدة أن نبدأ من الآن التفكير حيال ذلك بجدية من جديد. وعلى بعض الفرق الكبيرة كذلك البدء في التفكير حيال ذلك الأمر، وأنّهم لا يريدون مجرد حفرة في الأرض عليها ملئها كل عام بملايين الدولارات".

وقال شتاينر أنّه من المهم أن يكون لكل الفرق الفرصة ليكونوا على الأقل ضمن المنافسة على الفوز.

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"لا أقول بأنّ الجميع بحاجة للفوز بالسباقات، لكنك تحتاج لأن تكون قادرًا على المنافسة بين الحين والآخر، وألا تتأخّر بثلاث أو أربع ثوان. ليس ذلك في صالح الفرق الأصغر، ويجب أن يكون أمرًا واضحًا" قال شتاينر.

واختتم: "الفريق الصغير لا يطلب الفوز بالسباقات، فقط أن يكون جزءًا من المنافسة وأن تكون هنالك أوضاع عادلة. وهذا لصالح الفورمولا واحد، وليس الفرق الصغيرة. لا نريد أن نستفيد، نريد فقط أن نحظى بذات الفرصة".

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