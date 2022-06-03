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شتاينر: الفورمولا واحد لا يمكنها ببساطة رفع سقف النفقات من أجل الفرق الكبيرة

يعتقد غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن المعركة المحتدمة لفرق وسط بطولة العالم للفورمولا واحد في موسم 2022 تُظهر أنه لا يمكن للرياضة ببساطة رفع سقف النفقات ليناسب الإنفاق المتزايد للفرق الأكبر.

شتاينر: الفورمولا واحد لا يمكنها ببساطة رفع سقف النفقات من أجل الفرق الكبيرة

يواجه سقف النفقات لهذا الموسم والبالغ 145 مليون دولار ضغطًا متزايدًا بسبب ارتفاع مستويات التضخم وأسعار الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

حيث تضاعفت نفقات نقل المعدات والكهرباء قرابة ثلاث مرات بالمقارنة مع العام الماضي، وهو ما كلّف فريقًا مثل مرسيدس وفق مديره توتو وولف 8 مليون جنيه استرليني إضافية.

ويعني ذلك أن فرق البطولة الأكبر تواجه مشكلة كبيرة من أجل البقاء تحت سقف النفقات الحالي، حيث أن ميزانياتها كانت قد تحددت قبل بدء تهاوي الوضع الاقتصادي العالمي، إلى الحد الذي دفع كريستيان هونر مدير فريق ريد بُل إلى الإشارة بأن فريقه ربما يضطر للتغيب عن السباقات إذا ما دعت الحاجة من أجل تفادي تجاوز سقف النفقات الحالي.

من جهته أوضح شتاينر - الذي ما يزال فريق يعمل تجاه سقف النفقات عوضًا عن الاضطرار لتقليل نفقاته حاليًا - بأن سقف النفقات قد حسّن بالفعل المنافسة بشكل كبير، إذ يرى بأن الأمر يقع على عاتق الفرق الأكبر في البطولة كي تسيطر على نفقاتها.

فقال: "سقف النفقات يخلط الأوراق ويحسن من المنافسة. أعتقد أنه وكما قلت دومًا فإن الوضع لن يتغير على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط إلى البعيد أظن بأننا سنقترب أكثر من بعضنا البعض على صعيد المنافسة".

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وأضاف: "لذلك لا يجب علينا الآن تغيير سقف النفقات ورفعه، كون الوضع الحالي جيّد في الواقع للرياضة والتسابق ضمن مجموعة الوسط".

وتابع: "الآن لا تعلم مطلقًا من سيكون أفضل البقية. وأعتقد أنه وإذا واصلنا مع سقف النفقات، ومع القوانين الحالية، فستكون المنافسة أقرب إلى الفرق الكبيرة".

وأكمل: "علينا إكمال الموسم بهذا الوضع. لن تكون لدي وظيفة إذا أخبرت رئيسي أنني لن أتمكن من إكمال الموسم. تلك وظيفتي. علينا فعل ذلك، كونه وإذا لم تكمل الموسم، لن تحصل على أية أموال العام القادم".

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