شتاينر: الفورمولا واحد ستضمن المُضي قُدمًا بإقامة جائزة أستراليا

أكّدت شركة جائزة أستراليا الكبرى كذلك أنّ الحدث سيمضي قُدمًا في موعده.

وقد تسببت المخاوف من تفشّي فيروس كورونا والذي بات معروفًا بـ "كوفيد-19" باضطرابات في تجارب الفورمولا 2 والفورمولا 3 في البحرين الأسبوع الماضي، حيث تعرّضت الفرق المسافرة من إيطاليا لتأخيرات على الحدود، فيما لم يكن سائق "آرت" كريستيان لوندغارد قادرًا على حضور التجارب بسبب احتجازه في حجر صحي ضمن فندق في تينيريفي عقب تفشّي الوباء هناك.

"مجموعة الفورمولا واحد ستعتني بنا" قال شتاينر عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كانت هنالك أيّة مخاوف بين فرق الفورمولا واحد بأنّهم سيواجهون صعوبات في الدخول إلى أستراليا.

وأضاف: "شركة بطولة العالم للفورمولا واحد المحدودة هي المروّج، إذ يعملون على ذلك الأمر وسيخبروننا إذا ما كان بوسعنا الذهاب إلى هناك وإذا ما كان بمقدورنا الخروج".

وتابع: "قيل لي أنّ الجميع في البحرين تمكنوا من دخول البلد، كان هنالك البعض استغرقوا وقتًا أطول من أجل أن يتفقدوهم، لكنّ الجميع دخلوا، وهذا ما قيل لي".

وأكمل: "أعتقد أنّه وبالتوجّه إلى جولة أستراليا، فستضمن البطولة دخولنا جميعًا وكذلك خروجنا. الدخول أمر والخروج هو الخطوة التالية، هنالك أماكن أسوأ لتعلق بها من أستراليا، لكنّنا أمامنا وظيفة للقيام بها ونحن بحاجة للعودة. لكن وعلى حد علمي، فإنّ إدارة الفورمولا واحد وفيا تعملان بالفعل على ذلك الأمر لضمان أن تمضي كلّ الأمور قُدمًا بطريقة منظمة من دون مفاجآت".

وأردف: "الجميع لدينا سيذهب إلى أستراليا عبر دبي وليس هونغ كونغ أو سنغافورة، لذا نحن في وضع جيّد في ذلك الجانب. لا أعلم كيف ستسافر الفرق الأخرى، لكنّني واثق بأنّ إدراة الفورمولا واحد وفيا سينسقون الوضع لنا من خلال تواصلهم مع السلطات المحلية، حيث بوسعهم اتّخاذ مثل هذه القرارات".

هذا وضمن بيان تمّ إصداره اليوم الإثنين، أكّد أندرو ويستاكوت المدير التنفيذي لشركة جائزة أستراليا الكبرى أنّ الحدث سيمضي قُدمًا كما هو مُخطط.

فقال: "مسألتا الأمان والصحة في جائزة أستراليا الكبرى تشكلان أولوية قصوى".

واسترسل: "تولي شركة جائزة أستراليا الكبرى الاهتمام الكامل لمسائل الصحة، الأمان والإجراءات الضرورية في كل حدث، وسنواصل العمل بالتعاون مع السلطات الطبية المسؤولة والفروع الحكومية المهتمة بهذه المسائل. نحن نراقب عن كثب الوضع قبل انطلاق الجائزة، وسنأخذ بكامل توصيات المختصين من بينهم مسؤولو الصحة الوطنية ولجنة الصحة الأسترالية".

واختتم: "أكدت الفورمولا واحد أن جائزة أستراليا الكبرى تسير وفق المتوقع، ونحن نتطلع قدماً للترحيب بالفرق والجمهور في ملبورن".