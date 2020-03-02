شتاينر: الفورمولا واحد ستضمن المُضي قُدمًا بإقامة جائزة أستراليا

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
التجارب الحرة الأولى خلال
10 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
16 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
30 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
58 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
79 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
114 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
121 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
198 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
233 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
240 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
254 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
268 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة أستراليا الكبرى / أخبار عاجلة

شتاينر: الفورمولا واحد ستضمن المُضي قُدمًا بإقامة جائزة أستراليا

تذاكر
المشاركات
التعليقات
شتاينر: الفورمولا واحد ستضمن المُضي قُدمًا بإقامة جائزة أستراليا
02-03-2020

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ مروّج بطولة العالم للفورمولا واحد سيضمن أن يكون جميع المتنافسين قادرين على دخول أستراليا لجولة ملبورن الأسبوع المُقبل.

أكّدت شركة جائزة أستراليا الكبرى كذلك أنّ الحدث سيمضي قُدمًا في موعده.

وقد تسببت المخاوف من تفشّي فيروس كورونا والذي بات معروفًا بـ "كوفيد-19" باضطرابات في تجارب الفورمولا 2 والفورمولا 3 في البحرين الأسبوع الماضي، حيث تعرّضت الفرق المسافرة من إيطاليا لتأخيرات على الحدود، فيما لم يكن سائق "آرت" كريستيان لوندغارد قادرًا على حضور التجارب بسبب احتجازه في حجر صحي ضمن فندق في تينيريفي عقب تفشّي الوباء هناك.

"مجموعة الفورمولا واحد ستعتني بنا" قال شتاينر عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كانت هنالك أيّة مخاوف بين فرق الفورمولا واحد بأنّهم سيواجهون صعوبات في الدخول إلى أستراليا.

وأضاف: "شركة بطولة العالم للفورمولا واحد المحدودة هي المروّج، إذ يعملون على ذلك الأمر وسيخبروننا إذا ما كان بوسعنا الذهاب إلى هناك وإذا ما كان بمقدورنا الخروج".

وتابع: "قيل لي أنّ الجميع في البحرين تمكنوا من دخول البلد، كان هنالك البعض استغرقوا وقتًا أطول من أجل أن يتفقدوهم، لكنّ الجميع دخلوا، وهذا ما قيل لي".

وأكمل: "أعتقد أنّه وبالتوجّه إلى جولة أستراليا، فستضمن البطولة دخولنا جميعًا وكذلك خروجنا. الدخول أمر والخروج هو الخطوة التالية، هنالك أماكن أسوأ لتعلق بها من أستراليا، لكنّنا أمامنا وظيفة للقيام بها ونحن بحاجة للعودة. لكن وعلى حد علمي، فإنّ إدارة الفورمولا واحد وفيا تعملان بالفعل على ذلك الأمر لضمان أن تمضي كلّ الأمور قُدمًا بطريقة منظمة من دون مفاجآت".

وأردف: "الجميع لدينا سيذهب إلى أستراليا عبر دبي وليس هونغ كونغ أو سنغافورة، لذا نحن في وضع جيّد في ذلك الجانب. لا أعلم كيف ستسافر الفرق الأخرى، لكنّني واثق بأنّ إدراة الفورمولا واحد وفيا سينسقون الوضع لنا من خلال تواصلهم مع السلطات المحلية، حيث بوسعهم اتّخاذ مثل هذه القرارات".

اقرأ أيضاً:

هذا وضمن بيان تمّ إصداره اليوم الإثنين، أكّد أندرو ويستاكوت المدير التنفيذي لشركة جائزة أستراليا الكبرى أنّ الحدث سيمضي قُدمًا كما هو مُخطط.

فقال: "مسألتا الأمان والصحة في جائزة أستراليا الكبرى تشكلان أولوية قصوى".

واسترسل: "تولي شركة جائزة أستراليا الكبرى الاهتمام الكامل لمسائل الصحة، الأمان والإجراءات الضرورية في كل حدث، وسنواصل العمل بالتعاون مع السلطات الطبية المسؤولة والفروع الحكومية المهتمة بهذه المسائل. نحن نراقب عن كثب الوضع قبل انطلاق الجائزة، وسنأخذ بكامل توصيات المختصين من بينهم مسؤولو الصحة الوطنية ولجنة الصحة الأسترالية".

واختتم: "أكدت الفورمولا واحد أن جائزة أستراليا الكبرى تسير وفق المتوقع، ونحن نتطلع قدماً للترحيب بالفرق والجمهور في ملبورن".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
فيراري قد تنتقل مبكراً للعمل على سيارة 2021

المقال السابق

فيراري قد تنتقل مبكراً للعمل على سيارة 2021
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أستراليا الكبرى تذاكر

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
التجارب الحرة الأولى الانطلاقة خلال
10 يوماً
الحصة التاريخ
التوقيت المحلي
توقيتك
 المحتوى
التجارب الحرة الأولى
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
18:00
12:00
التجارب الحرة الثانية
الخميس ١٢ مارس
الجمعة ١٣ مارس
22:00
16:00
التجارب الحرة الثالثة
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
20:00
14:00
التجارب التأهيلية
الجمعة ١٣ مارس
السبت ١٤ مارس
23:00
17:00
السباق
السبت ١٤ مارس
الأحد ١٥ مارس
22:10
16:10
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري قد تنتقل مبكراً للعمل على سيارة 2021

2
فورمولا 1

تحديثات مستمرة حول تأثير فيروس كورونا على رياضة المحركات

3
فورمولا 1

هاميلتون واثق من قدرة مرسيدس على حل مشاكل موثوقية المحرك

4
فورمولا 1

توست: من غير المنصف إقامة جائزة أستراليا من دون مشاركة جميع فرق الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

فيرشتابن غير قلق على ثبات سيارة ريد بُل بعد انزلاقات التجارب الشتوية

أحدث ملفات الفيديو

نظرة على الفرق والسائقين في موسم 2020 للفورمولا واحد 01:26
فورمولا 1
43د

نظرة على الفرق والسائقين في موسم 2020 للفورمولا واحد

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد 07:03
فورمولا 1

نظام توجيه سيارة مرسيدس الجديد

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية 03:11
فورمولا 1

أهم مجريات اليوم الأول من تجارب برشلونة الشتوية

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة 01:00
فورمولا 1

سيارة رينو 2020 على حلبة برشلونة

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة 00:43
فورمولا 1

سيارة مكلارين 2020 على حلبة برشلونة

أحدث الأخبار

شتاينر: الفورمولا واحد ستضمن المُضي قُدمًا بإقامة جائزة أستراليا
F1

شتاينر: الفورمولا واحد ستضمن المُضي قُدمًا بإقامة جائزة أستراليا

فيراري قد تنتقل مبكراً للعمل على سيارة 2021
F1

فيراري قد تنتقل مبكراً للعمل على سيارة 2021

توست: من غير المنصف إقامة جائزة أستراليا من دون مشاركة جميع فرق الفورمولا واحد
F1

توست: من غير المنصف إقامة جائزة أستراليا من دون مشاركة جميع فرق الفورمولا واحد

إقامة جائزة أستراليا الكبرى "وفق المخطط" بالرغم من مخاوف كورونا
F1

إقامة جائزة أستراليا الكبرى "وفق المخطط" بالرغم من مخاوف كورونا

ريكاردو كان قريبًا من استخلاص الوتيرة الكاملة لسيارة رينو في التجارب الشتوية
F1

ريكاردو كان قريبًا من استخلاص الوتيرة الكاملة لسيارة رينو في التجارب الشتوية

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
٢١ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.