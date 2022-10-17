شتاينر: الفورمولا واحد باتت "ساحة صراع مزدحمة" بوجود الكثير من الفرق التنافسية

تتنافس أربعة فرق حالياً بين المركزين السادس والتاسع، مع ألفا تاوري التي تمتلك 52 نقطة، أستون مارتن 45، وكل من ألفا تاوري وهاس مع 34 نقطة.

وتراجع فريق هاس في السباقات الأخيرة مع فشل سائقيه كيفن ماغنوسن وميك شوماخر بتسجيل النقاط خلال السباقات السبعة الأخيرة.

لكن شتاينر أكد أن الطبيعة التنافسية الشديدة هذا الموسم هي السبب وراء ذلك وليس ضعف الأداء.

فقال: "عندما لا تحقق نتائج جيدة بما يكفي، فإن معنويات الجميع تنخفض ويسير كل شيء بشكل سيء".

وتابع: "لدينا عشرة فرق جيدة جداً، عليك منافسة الجميع. لا يمكنك منافسة البعض والبعض الآخر يأخذ النقاط منك".

وأردف: "في مونزا، كانت ويليامز قوية جداً جداً حيث قام نيك دي فريز بعمل مذهل. إن لم تقدم كامل جهدك مئة بالمئة فلن تسجل النقاط".

بالمقابل، أشار شتاينر إلى صعوبة تسجيل النقاط خاصة وأن فرق الصدارة تحتل أغلب مراكز النقاط.

فقال: "الفرق القوية تمتلك موثوقية عالية. الفرق الأربعة الأولى، يقومون بعمل جيد وبالتالي فإن ستة فرق تتنافس على المركزين التاسع والعاشر بصراحة".

وأكمل: "إنها المنافسة حقاً. حين يقوم أحدهم بعمل أفضل، لا يمكنك إخفاء أي شيء".

وأردف: "أعتقد أن قانون سقف النفقات يعمل كما يجب، لأن الفرق جميعها باتت متقاربة للغاية أكثر من أي وقت مضى".

واختتم: "الفرق الستة خلف فرق الصدارة، جميعها قريبة جداً جداً. يمكن لأي منها تسجيل النقاط".

غونتر شتاينر، مدير فريق هاس تصوير: صور موتورسبورت