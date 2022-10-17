تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
تذاكر TV Jobs Watch Shop
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
تذاكر TV Jobs Watch Shop
السابق / ألبين "متقدّمة بشكلٍ ملحوظ" مع سيارتها لموسم 2023
فورمولا 1 أخبار

شتاينر: الفورمولا واحد باتت "ساحة صراع مزدحمة" بوجود الكثير من الفرق التنافسية

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن الفورمولا واحد باتت تشهد الآن "ساحة صراع مزدحمة" بوجود الكثير من الفرق التنافسية القادرة على الوصول إلى المراكز العشرة الأولى، واحتدام المنافسة على المركز السادس ضمن ترتيب بطولة المصنّعين.

شتاينر: الفورمولا واحد باتت "ساحة صراع مزدحمة" بوجود الكثير من الفرق التنافسية

تتنافس أربعة فرق حالياً بين المركزين السادس والتاسع، مع ألفا تاوري التي تمتلك 52 نقطة، أستون مارتن 45، وكل من ألفا تاوري وهاس مع 34 نقطة.

وتراجع فريق هاس في السباقات الأخيرة مع فشل سائقيه كيفن ماغنوسن وميك شوماخر بتسجيل النقاط خلال السباقات السبعة الأخيرة.

لكن شتاينر أكد أن الطبيعة التنافسية الشديدة هذا الموسم هي السبب وراء ذلك وليس ضعف الأداء.

فقال: "عندما لا تحقق نتائج جيدة بما يكفي، فإن معنويات الجميع تنخفض ويسير كل شيء بشكل سيء".

وتابع: "لدينا عشرة فرق جيدة جداً، عليك منافسة الجميع. لا يمكنك منافسة البعض والبعض الآخر يأخذ النقاط منك".

وأردف: "في مونزا، كانت ويليامز قوية جداً جداً حيث قام نيك دي فريز بعمل مذهل. إن لم تقدم كامل جهدك مئة بالمئة فلن تسجل النقاط".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أشار شتاينر إلى صعوبة تسجيل النقاط خاصة وأن فرق الصدارة تحتل أغلب مراكز النقاط.

فقال: "الفرق القوية تمتلك موثوقية عالية. الفرق الأربعة الأولى، يقومون بعمل جيد وبالتالي فإن ستة فرق تتنافس على المركزين التاسع والعاشر بصراحة".

وأكمل: "إنها المنافسة حقاً. حين يقوم أحدهم بعمل أفضل، لا يمكنك إخفاء أي شيء".

وأردف: "أعتقد أن قانون سقف النفقات يعمل كما يجب، لأن الفرق جميعها باتت متقاربة للغاية أكثر من أي وقت مضى".

واختتم: "الفرق الستة خلف فرق الصدارة، جميعها قريبة جداً جداً. يمكن لأي منها تسجيل النقاط".

غونتر شتاينر، مدير فريق هاس

غونتر شتاينر، مدير فريق هاس

تصوير: صور موتورسبورت

المشاركات
التعليقات
ألبين "متقدّمة بشكلٍ ملحوظ" مع سيارتها لموسم 2023
المقال السابق

ألبين "متقدّمة بشكلٍ ملحوظ" مع سيارتها لموسم 2023

أحدث الأخبار

شتاينر: الفورمولا واحد باتت "ساحة صراع مزدحمة" بوجود الكثير من الفرق التنافسية
فورمولا 1 فورمولا 1

شتاينر: الفورمولا واحد باتت "ساحة صراع مزدحمة" بوجود الكثير من الفرق التنافسية

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أن الفورمولا واحد باتت تشهد الآن "ساحة صراع مزدحمة" بوجود الكثير من الفرق التنافسية القادرة على الوصول إلى المراكز العشرة الأولى، واحتدام المنافسة على المركز السادس ضمن ترتيب بطولة المصنّعين.

ألبين "متقدّمة بشكلٍ ملحوظ" مع سيارتها لموسم 2023
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين "متقدّمة بشكلٍ ملحوظ" مع سيارتها لموسم 2023

تبدو ألبين متّجهة لتحقيق خطوة كبيرة إلى الأمام مع سيارتها لموسم 2023، وذلك فبعد أن كشف الفريق بأنّ سيارته "آي523" متقدّمة بشكلٍ ملحوظٍ عن السيارة الحاليّة في الفورمولا واحد.

ألبين: انتقادات نوريس دليل على "انزعاجه" من وتيرة سيارتنا
فورمولا 1 فورمولا 1

ألبين: انتقادات نوريس دليل على "انزعاجه" من وتيرة سيارتنا

تتوقع ألبين أن يكون تغير النبرة في طريقة كلام لاندو نوريس سائق مكلارين خلال موسم 2022 الجاري في الفورمولا واحد، دليلاً على "انزعاجه" من وتيرة سيارة الفريق الفرنسي.

راسل: دي فريز استحق أن "تتهيأ له الظروف" من أجل الصعود إلى الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل: دي فريز استحق أن "تتهيأ له الظروف" من أجل الصعود إلى الفورمولا واحد

قال جورج راسل أن غريمه السابق في الفورمولا 2 نيك دي فريز استحق أن "تتهيأ له الظروف" ويحصل على فرصة الصعود إلى الفورمولا واحد مع ألفا تاوري في 2023.

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.