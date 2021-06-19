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شتاينر: العلاقة بين شوماخر ومازيبين "ليست بالسوء" الذي يظنه البعض

يرى غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ التوتر بين سائقيه ميك شوماخر ونيكيتا مازبين، ليس بالسوء الذي يظهر للعلن، بالرغم من آخر واقعة جمعت بينهما في اللفة الأخيرة من سباق باكو الماضي.

شتاينر: العلاقة بين شوماخر ومازيبين "ليست بالسوء" الذي يظنه البعض

كان شوماخر غاضباً للغاية من مازيبين بعد تحرك الروسي بشكل عدائي أمامه مع اقترابهما من العلم المرقط لسباق جائزة أذربيجان الكبرى.

وبعد السباق، تكلم شتاينر مع كلا السائقين لوضع حدّ للمسألة، ومحاولة ضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل.

وقبيل جائزة فرنسا الكبرى، أوضح شتاينر أنه كان يأمل تصفية الأجواء بينهما، لكنه أشار إلى أنّ الكلام والشائعات والتكهنات تعطي المسألة أكبر من حجمها.

فقال: "أعتقد أن المسألة قد تم تضخيمها. أو أخذها خارج سياقها. لا أعتقد أن الأمور بالسوء الذي تبدو عليه ظاهرياً".

وأكمل: "هذا أمر اعتيادي. حالياً، سائقانا يتنافسان فيما بينهما. لو حصل ما حصل لأي سائقين آخرين غير زميلَين، لما سمعنا كل هذا حولها".

وأردف: "لكن حالياً، هذا هو الوضع. إنهما يتنافسان فيما بينهما لأن السيارة بطيئة جداً لمنافسة الآخرين".

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بالمقابل، يشعر شتاينر أنه يتوجب على السائقين تحمل قدر من المسؤولية من الآن فصاعداً، لأنه غير قادر على التحكم بما يفعلانه خلف المقود على الحلبة.

فقال: "عندما يكونان على الحلبة، كيف يمكننا الحفاظ عليهما تحت السيطرة؟".

وأكمل: "أعتقد أن كلاً منهما سائق يافع ولديه غروره الخاص، ويود كل منهما أن يبدو قوياً. لذا، المستقبل وحده سيحكم في هذه المسألة".

وتابع: "لكنني لا أقود السيارة. أعتقد أننا اتفقنا على مبادئ أساسية. على أمل ألا يتكرر ذلك".

واختتم: "هل أنا واثق مئة بالمئة أن الأمر لن يتكرر؟ كلا على الإطلاق، إنهما سائقا سباقات، ولديهما طبيعة تنافسية قوية. وفي حال تكرر الأمر سنتعامل معه حينها".

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