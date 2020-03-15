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شتاينر: الخلاف بين الفرق بشأن إلغاء جائزة أستراليا الكبرى أمر "طبيعي"

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شتاينر: الخلاف بين الفرق بشأن إلغاء جائزة أستراليا الكبرى أمر "طبيعي"
15-03-2020

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس في الفورمولا واحد أنّه كان من "الطبيعي" أن يشهد قرار إلغاء جائزة أستراليا الكبرى تضاربًا في الآراء بين الفرق عندما تمّت مناقشته للمرّة الأولى.

اجتمع مدارء الفرق مع روس برون مساء يوم الخميس في ملبورن بعد وقت قصير من تأكيد إصابة أحد أفراد طاقم مكلارين بفيروس كورونا وإعلان الفريق البريطاني انسحابه من الجائزة.

وكانت فيراري تضغط في البداية من أجل إلغاء السباق، إذ سرعان ما انضمّت إليها في ذلك ألفا روميو ورينو.

فيما كانت فرق أخرى مستعدة لخوض تجارب الجمعة على الأقل، ومن ثم اتّخاذ قرار إذا ما ظهرت إصابات جديدة في البادوك.

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مع ذلك، وخلال المناقشات، انضمّت مرسيدس للمعسكر الداعم للإلغاء، حيث كان ذلك حاسمًا، إذ وافقت هاس وويليامز على الانضمام للأغلبية.

وفي نهاية المطاف كانت ريد بُل، ألفا تاوري وريسينغ بوينت الفرق الثلاثة الوحيدة التي كانت ما تزال مستعدة للخروج إلى الحلبة إذا ما أقرّت السلطات سلامة القيام بذلك.

بيد أنّ فكرة خروج عدد قليل من السيارات إلى الحلبة ساهم في قرار إلغاء السباق، حيث أتى الإعلان عن ذلك مباشرة قبل الموعد الذي كان محددًا لانطلاق التجارب الحرّة الأولى.

"إنّه أمر طبيعي" قال شتاينر لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، مُضيفًا: "كل فريق له هيكله الخاص. البعض جزء من شركة كبيرة، والبعض الآخر مملوك بشكل خاص، إذ لا يُمكنك توقّع أن يكون الجميع على ذات الصفحة هنا".

وتابع: "نحن بحاجة لجعل الوضع آمنًا قدر الإمكان. من السهل الآن وبعد ما حدث إدراك الأمور على نحوٍ أفضل، لكنّ القرارات تتطلّب تحرّك العديد من الأمور من أجل الوصول لها، حيث أنّ لديك المروّج المحلي، الفورمولا واحد، فيا، 10 فرق مع خلفيات مختلفة من دول مختلفة، لذا فإنّ لدى كل منهم مشكلته الخاصّة للتعامل معها".

وأكمل: "القرار لم يكن سهلًا كونك أتيت إلى هنا للتسابق، وهذا ما ترغب القيام به. كما أنّه السباق الأوّل في الموسم كذلك، إذ لا تطيق الانتظار من أجل الخروج إلى الحلبة، لكنّك تصطدم بالواقع وبأسباب السلامة للعديد من الأشخاص، والعالم كله من حولك رأسًا على عقب في هذه الأوقات بسبب ذلك الفيروس، من الصعب للغاية الجدل في ذلك، ولذلك خرج هذا القرار".

يُشار إلى أنّ أربعة أفراد من طاقم هاس قد أظهروا أعراضًا للفيروس وتمّ عزلهم وإجراء الاختبارات لهم، وكانت النتائج سلبية. حيث قال شتاينر أنّ فريقه اتّخذ كلّ الإجراءات الممكنة.

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"أعتقد بأنّنا كنّا واعين جدًا للوضع، حيث أخبرنا الجميع بأنّ من يشعر بأيّة أعراض غير طبيعية عليه كشف ذلك، فلا جدوى من أن نكون نحن من ينشر ذلك الفيروس. كان لدينا أربعة أفراد ونتائجهم جاءت سلبية" قال شتاينر.

واختتم: "كنّا ننتظر بقلق نتائج التحاليل. مكلارين كانت لديها حالة واحدة وأعتقد بأنّهم تعاملوا بوعي وبطريقة جيّدة وتأكدوا من سلامتهم. أثق في أنّنا سنخوض سباقات هذا العام وآمُل أن نسيطر على ذلك الفيروس من أجل العالم بأسره، وحتّى يعود الجميع إلى حياتهم الطبيعية".

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