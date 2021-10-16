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شتاينر: التأهل للقسم الثاني للتصفيات في تركيا دليل على استعداد هاس "لحصد النقاط"

قال غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ تأدية فريقه في جائزة تركيا الكبرى قد منحته الثقة أنّ بمقدوره المنافسة بانتظام على النقاط بمجرد تطويره سيارة تنافسية.

شتاينر: التأهل للقسم الثاني للتصفيات في تركيا دليل على استعداد هاس "لحصد النقاط"

بعد اتّخاذ الفريق القرار بعدم تطوير سيارته لموسم 2022 من أجل وضع كامل تركيزه على سيارة 2022 مع القوانين التقنية الجديدة للفورمولا واحد، عانت هاس من أجل الوتيرة هذا الموسم، مع تواجد سائقيها ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين بشكل متكرر على الصف الأخير على شبكة الانطلاق.

وتمكنت سيارة لهاس من العبور إلى القسم الثاني للتصفيات للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك بفضل المركز الـ 14 الذي سجّله شوماخر في القسم الأول.

وبخلاف تلك النتيجة الكبيرة وأداء شوماخر نفسه، فقد أشار شتاينر إلى أنّ فريقه قدّم الاستراتيجية والتنفيذ المثاليين لبلوغ ذلك، وهو ما منحه الثقة بأن طاقمه جاهز لتسجيل النقاط عندما تصبح السيارة أفضل.

فقال: "نعم، ذلك كان الإرضاء الشخصي الأكبر بالنسبة لي، أن أرى كيف يؤدي الفريق بهذا الشكل".

وأضاف: "نحن مستعدون للعام المُقبل. نتواجد في وضع جيّد. صحيح أننا سنرتكب الأخطاء كذلك، ولكن الفرصة حاضرة، وتعمل في صالحنا مثلما فعلت قبل 3 أو 5 أعوام".

وتابع: "ميك كان هادئًا جدًا، ومهندس سباقه قام بعمل رائع، ودومًا ما يحافظ على هدوئه. جميعهم قاموا بعمل جيّد، وبما هو ضروري".

وأكمل: "هذا ما جعلني سعيدًا، كوننا الآن مستعدون. إذا ما أصبحت السيارة أفضل، فإنّ الفريق جاهز لحصد بعض النقاط".

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