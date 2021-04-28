شتاينر: إدارة السائقين مهمة غير سهلة في بعض الأحيان

واجه الفريق الأمريكي أوقاتاً صعبة منذ بداية هذا الموسم تزامناً مع قرار عدم تطوير سيارته على الإطلاق، بهدف تحويل كامل الموارد إلى سيارة موسم 2022 المقبل، ما يعني تراجعه إلى آخر الترتيب.

ومع معاناة كل من ميك شوماخر ونيكيتا مازيبين للاعتياد على السيارة، يعي شتاينر تماماً ضرورة إدارة الوضع بحذر.

ويمتلك شتاينر سمعة حيال صراحته وجرأته المفرطتين فيما يتعلق برأيه بسائقيه، لكنه اعترف بضرورة اتباع المزيد من الحذر فيما يقوله.

وضمن معرض كلامه ضمن برنامج "فاست لاين" الإذاعي عبر الإنترنت، شرح شتاينر أن التكلم مع السائقين بشكل خاطئ يتسبب بعواقب سلبية.

فقال: "لا بد من التفكير والتحليل بشكل كبير حيال النواحي التي تمنحنا كسباً سريعاً. من الصعب في بعض الأحيان العمل على ذلك لأن الكلمات الخاطئة قد تؤدي إلى نتائج سلبية. بالنسبة لي، التحدي الأكبر هو منحهما الثقة التي يحتاجانها".

وأكمل: "إنهما سائقان يافعان، وصلا إلى الفورمولا واحد، والضغط يتصاعد عليهما. ذلك ليس بالأمر السهل. لذا أحاول دعمهما في النواحي التي أشعر أنهما يعانيان فيها".

بالمقابل، أوضح شتاينر أنّه وحتى مع سائقين خبيرين مثل رومان غروجان وكيفن ماغنوسن، فإنهما بحاجة إلى التشجيع في بعض الأحيان لتقديم نتائج أفضل.

فقال: "كيفن، في عامه الأول معنا، يمكنني القول أنه كان قد أمضى بالفعل موسمين في الفورمولا واحد، ولم يكن واثقاً من نفسه ومن قدراته. لكنه سرعان ما تأقلم حالما وجد أن الفريق يدعمه ويسانده".

وأكمل: "لهذا السبب أنا أتبع نفس الأسلوب مع ميك ونيكيتا، أطمئنهما أننا ندعمهما ونساندهما، وأذكرهما بأنه بوسعهما الوثوق بنا وأننا نقوم بأفضل ما بوسعنا لمساعدتهما".

من جهة أخرى، كشف شتاينر أن شوماخر "متواضع جداً"، بينما عانى زميله مازيبين من بداية صعبة للموسم على ضوء الحوادث التي تعرض لها.

فقال: "يمكن القول أن ثقته تراجعت بعض الشيء. كانت جولة البحرين صعبة جداً خاصة مع ظروف المسار حينها، كما عانى من بضعة انزلاقات. لدينا كذلك ميك، الذي قام بعمل رائع".

وأردف: "لكنني أعتقد أنه بدأ يتأقلم. لقد حقق خطوة كبيرة في إيمولا. أعتقد أنه سيتأقلم. يمكنني رؤية التقدم".

واختتم: "لقد تكلمت معه خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمحاولة نصحه وإرشاده بأفضل ما بوسعي".

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