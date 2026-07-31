رغم امتلاك راسل عقداً مع مرسيدس، فإن مستقبله مع الفريق الألماني أصبح محل نقاش بعد الأداء اللافت لزميله الشاب كيمي أنتونيللي.

وأصبح السائق الإيطالي أصغر متصدر لبطولة العالم للسائقين بعد فوزيه المتتالين في الصين واليابان، قبل أن يواصل تقديم مستويات قوية. ومع دخول العطلة الصيفية، يتصدر أنتونيللي ترتيب البطولة برصيد 219 نقطة، يليه لويس هاميلتون بـ169 نقطة، ثم جورج راسل بـ160 نقطة.

وخلال ظهوره في برنامج "ذي ريد فلاغز بودكاست"، رأى شتاينر أن الأجواء داخل مرسيدس قد تدفع راسل بالفعل إلى التفكير في مستقبله.

فإلى جانب منافسته مع أنتونيللي، قد يشعر راسل أيضاً بالضغط بسبب تزايد التكهنات التي تربط بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن بالانتقال إلى مرسيدس.

ورغم أن توتو وولف مدير فريق مرسيدس أكد رغبته في الإبقاء على تشكيلته الحالية لموسم 2027، كما جدد راسل التزامه بالبقاء مع الفريق، فإن شتاينر يرى أن أودي قد تكون خياراً مطروحاً أمامه في عام 2028.

وقال شتاينر: "هناك اهتمام كبير من السائقين بالانضمام إلى أودي في 2028".

وأضاف: "بالنسبة إلى العام المقبل، تبدو تشكيلتهم شبه محسومة، لكن ربما تكون هناك فرصة في 2028 مع أودي".

وأكمل: "إنه مشروع مثير للاهتمام، لأنهم يحرزون تقدماً جيداً. ويبدو أن الأمور تسير وفق الخطة التي وضعوها. وأعتقد أن هناك عدداً كبيراً من المرشحين. كارلوس ساينز بالتأكيد أحدهم."

وأضاف: "وأعتقد أن جورج أيضاً بدأ ينظر إلى الخيارات المتاحة الآن، لأنه أصبح إلى جانب كيمي. هو لا يريد أن يبقى مع كيمي طوال حياته، لأنه يعرف جيداً أين سيكون موقعه إذا استمر الأمر كذلك. لذلك يحاول البحث عن فرص جديدة."

وأكملت أودي استحواذها الكامل على ساوبر مع بداية موسم 2026، بعدما ضمت ماتيا بينوتو إلى الإدارة، إلى جانب المدير الرياضي السابق لريد بُل جوناثان ويتلي.

كما تعمل الشركة على تطوير وحدة الطاقة الخاصة بها منذ عام 2022، مستفيدة من الدعم الكبير الذي توفره مجموعة فولكسفاغن، التي استثمرت بقوة في المشروع، مانحة الفريق الموارد والخبرة التقنية اللازمة لبناء فريق قادر على المنافسة على بطولة العالم.

وبالطبع، لا يعني ذلك أن راسل سيغادر مرسيدس متجهاً إلى منافستها الألمانية، لكن مقعداً في فريق أودي المصنع في عام 2028 قد يمنحه مشروعاً يقوده بنفسه، بدلاً من الاستمرار في الدفاع عن مكانته داخل مرسيدس.