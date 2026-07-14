يعاني ماكس فيرستابن في الآونة الأخيرة من فترة صعبة مع ريد بُل بسبب المشاكل التقنية والأعطال الميكانيكية، ولا يزال يشكل محورًا للنقاش في الفورمولا 1.

وكان السائق الهولندي قد لفت الأنظار مؤخرًا بعد تعرضه لحادث في جائزة بريطانيا الكبرى نتيجة عطل في الجناح الخلفي، مشابه للعطل الذي تعرض له في النمسا، كما أثارت ردود فعله عبر الراديو خلال السباق اهتمام المتابعين.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه التقارير التي تتحدث عن احتمال رحيل فيرستابن عن ريد بُل مستمرة، يرى المدير السابق لفريق هاس، غونتر شتاينر، أن السائق البالغ من العمر 28 عامًا أضاع فرصة الانتقال إلى مرسيدس في الماضي.

حيث قال خلال ظهوره في بودكاست ريد فلاغز: "أنا متأكد تمامًا من أن ماكس يندم على عدم انتقاله إلى مرسيدس. لكن كل تلك المناقشات تزامنت مع الفترة التي كانت تُجرى فيها المفاوضات بين جورج ومرسيدس".

وأضاف: "كان ماكس هو الخيار البديل آنذاك، لكنني أعتقد أنه لم يكن واثقًا تمامًا من بعض الأمور المتعلقة بالمستقبل، ثم ضاعت تلك الفرصة".

وتابع: "أعتقد أن تلك كانت الفرصة المثالية بالفعل. وبالطبع، لست متأكدًا تمامًا مما إذا كان بإمكانه الخروج من عقده الحالي في ذاك الوقت".

هذا وأوضح شتاينر أيضًا سبب اعتقاده أن باب مرسيدس أصبح مغلقًا الآن أمام بطل العالم أربع مرات، مشيرًا إلى أن توتو وولف يميل إلى الحفاظ على تشكيلته الحالية. ووفقًا لشتاينر، فإن رضا إدارة مرسيدس عن أداء جورج راسل وكيمي أنتونيللي، ورغبتها في الاستمرار بهذا الثنائي، يقللان من احتمالية انتقال فيرستابن إلى الفريق.

إذ لخص شتاينر الموقف بقوله: "اقتنع ماكس بالبقاء مع ريد بُل في ذلك الوقت وانتظر دخول القوانين التقنية الجديدة حيز التنفيذ. لكن بالنظر إلى الوضع الحالي، فمن الواضح أن الوقت قد فات بالفعل للانتقال إلى مرسيدس".