شبكة "نتفليكس" تعمل على سلسلة درامية جديدة حول سينا

سيتم إنتاج السلسلة القصيرة المكونة من ثمانية أجزاء من إنتاج "غالان" وبالتعاون مع عائلة سينا، التي منحت "وصولاً غير مسبوق" للعاملين على هذا المشروع.

وستنقل السلسلة "حياة الإنسان الذي أصبح بطلاً وطنياً وهيمن على المنافسات العالمية"، إضافة إلى "استكشاف العلاقات الشخصية والعائلية لبطل العالم ثلاث مرات في الفورمولا واحد".

وتأتي هذه السلسلة عقب النجاح الذي لاقاه فيلم "سينا"، الذي أصدر عام 2010، وكذلك سلسلة "قُد للنجاة" - بموسمَيها الاثنين - من إنتاج "نتفليكس"، والتي يتمّ تصوير موسمها الثالث حالياً في 2020.

وستبدأ السلسلة القصيرة الجديدة من انتقال سينا إلى المملكة المتحدة عام 1981 لخوض منافسات فورمولا فورد 1600، وتنتهي بالحادثة المروعة التي تعرض لها في سان مارينو 1994، وأدت إلى وفاته.

وسيتم استعمال مجموعة من المواقع العالمية لتصوير السلسلة الجديدة، من بينها المنزل الذي نشأ فيه سينا في ساو باولو، وذلك بفضل تعاون أسرته.

حيث قالت فيفيان سينا، شقيقة إيرتون: "إنها لمناسبة خاصة جداً، الإعلان عن مشروعٍ يحكي قصتنا التي لا يعرفها إلا مجموعة قليلة من الأشخاص الذين كانوا على تواصل مقرّب معه (مع سينا)".

وأكملت: "عائلة سينا ملتزمة بالتعاون مع هذا المشروع المتميز وغير المسبوق. وليس هناك أفضل من ’نتفليكس’ التي تمتلك قاعدة عالمية كبيرة، للعمل على ذلك".

من جهتها قالت ماريا أنجيلا دي جيسوس، مديرة الإنتاج العالمي لدى "نتفليكس" في البرازيل: "بدأ سينا رحلته من ساو باولو، ليهيمن على المنافسات العالمية، ونحن فخورون للغاية بنقل هذه الرحلة المذهلة إلى المتابعين، أينما كانوا".

وأكملت: "إرث سينا العريق يمتد عبر الأجيال، وشبكة ’نتفليكس’ فخورة بهذا المشروع الجديد حول الإنسان الكامن في هذا البطل، ونقله إلى جمهورها في 190 بلداً".

يشار إلى أن السلسلة الجديدة ستصوّر بالإنكليزية والبرتغالية البرازيلية، ومن المتوقع أن تصدر عام 2022.