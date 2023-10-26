شبكة انطلاق معكوسة، لقب منفصل وغيرها من الأفكار لتغيير صيغة السباقات القصيرة

بعد سباق قصير ممل آخر في الولايات المتحدة والشكوك التي تصاعدت إزاء هذه الصيغة عقب عدم تحسّن مبيعات التذاكر، ظهرت بعض الأصوات تنادي بالتغيير.

وما تزال الفورمولا واحد مهتمة بالإبقاء على صيغة السباقات القصيرة كجزء من البطولة على المدى الطويل، لكن أشارت مصادر مطلعة إلى أن مدراء البطولة يبحثون عن طريقة لتغيير الصيغة الحالية.

وبينما لم يتم طرح أية تغييرات جدية بعد، لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن هناك نقاشات غير رسمية قد حصلت بالفعل حيال ما يمكن فعله لتغيير كيفية سير مثل هذه السباقات.

وأشارت المصادر إلى أن الفورمولا واحد "ليست خائفة" من أي تغيير جذري لصيغة السباقات القصيرة.

حيث يبدو أن هناك بعض الأفكار "الثورية" التي يتم تداولها بالفعل، منها فكرة إقامة بطولة منفصلة لسباقات يوم السبت، بالتالي فإن أية نقاط يتم تسجيلها يوم السبت لا تُحسب ضمن البطولة الأساسية.

وهذا قد يساهم بتفادي تكرار سيناريو جولة قطر، حين تمّ تتويج الفائز باللقب بعد السباق القصير وليس بعد انتهاء السباق الرئيسي.

ومن بين الأفكار الأخرى، تشجيع السائقين على أخذ السباق القصير بجدية أكبر عبر تقديم جائزة نقدية كبيرة للفائزين قد تصل حتى مليون دولار أمريكي.

وكذلك، هناك فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة سواء للسائقين العشرة الأوائل أو لكامل شبكة الانطلاق.

ويتم تحديد مواقع الانطلاق في هذه الحالة عبر عكس ترتيب السائقين ضمن البطولة، أو بناء على نتائج تصفيات مخصصة لتشجيع الفرق على تسجيل أزمنة أفضل.

ومن بين الأصوات المعلقة على هذه المسألة، كان كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل في أوستن، الذي يرى بأن الصيغة الحالية غير كافية.

فقال معلقاً على فكرة شبكة الانطلاق المعكوسة: "أعتقد أنه يجب إضافة نوع من المخاطرة كذلك. سواء أكانت شبكة انطلاق معكوسة للسائقين العشرة الأوائل أو غير ذلك، فلا بدّ من وضع نقاط كافية تشجع السائقين على المخاطرة لتسجيلها".

أما مدراء الفرق الآخرين فلم يعبروا عن اقتناعهم الكامل بفكرة إجراء تعديلات جذرية.

حيث يشعر توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن شبكة الانطلاق المعكوسة ليست مناسبة للفورمولا واحد التي لطالما اشتُهرت بالمنافسة الصرفة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا محافظٌ للغاية فيما يتعلق بالسباقات والمنافسات".

وأكمل: "أفضل عدم وجود سباقات قصيرة إن بدأنا بالتلاعب بقيمتها. حتى مع شبكة انطلاق معكوسة، لأننا في هذه الحالة سنتحول إلى بطولة تسمح للرياضة بأن تتغير لمصلحة الترفيه، بينما يجب أن تكون الرياضة في المقام الأول قبل الترفيه".

واختتم: "إن اختلاق منافسات اصطناعية في السباقات القصيرة أيام السبت ليست الطريقة التي أفضلها شخصياً. لكن هذا رأيي. جميع الفرق مع ستيفانو (دومينيكالي المدير التنفيذي للبطولة) بحاجة للتفكير ملياً بالخيار الأفضل".