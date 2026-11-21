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فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

شبكة انطلاق جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026

سينطلق ماكس فيرستابن من البول بوزيشن مستفيدًا من عقوبة كيمي أنتونيللي بعد تصفيات جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026. وإليكم شبكة الانطلاق المبدئية، بانتظار اعتمادها النهائي من الاتحاد الدولي للسيارات.

باسيلي دافويني

منشور: 21-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: أليكس بانتلينغ

2

George Russell

(Mercedes)

1

Max Verstappen

(Red Bull)

4

Isack Hadjar

(Red Bull)

3

Lando Norris

(McLaren)

6

Kimi Antonelli (P) +5

(Mercedes)

5

Arvid Lindblad

(Racing Bulls)

8

Pierre Gasly

(Alpine)

7

Liam Lawson

(Racing Bulls)

10

Charles Leclerc

(Ferrari)

9

Franco Colapinto

(Alpine)

12

Nico Hülkenberg

(Audi)

11

Lewis Hamilton

(Ferrari)

14

Alexander Albon

(Williams)

13

Gabriel Bortoleto

(Audi)

16

Sergio Pérez

(Cadillac)

15

Rafael Câmara

(Haas)

18

Fernando Alonso

(Aston Martin)

17

Oscar Piastri (P) +10

(McLaren)

20

Carlos Sainz (P) +10

(Williams)

19

Valtteri Bottas

(Cadillac)

22

Oliver Bearman (P) +35

(Haas)

21

Lance Stroll (P) +10

(Aston Martin)

*تلقى كيمي أنتونيللي وأوسكار بياستري وكارلوس ساينز ولانس سترول وأولي بيرمان عقوبات بسبب إجراء تغييرات على مكونات وحدة الطاقة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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