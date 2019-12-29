ما كانت لتكون عليه شبكة انطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد في 2019 لو اعتمدنا معدّل تأديات كلّ السائقين؟ نقترح عليك قراءة هذا المقال للاطّلاع على ذلك!
من أجل التوصّل إلى هذه التشكيلة المثاليّة باعتماد تأديات كلّ السائقين، اخترنا اتّباع معادلة معدّل المركز في التصفيات عوضًا عن المراكز على مدار الجولات الـ 21. يسمح لنا ذلك باحتساب المراكز التي حصل عليها السائقون أيّام السبت قبل تطبيق العقوبات أيّام الأحد. بالرغم من ذلك لا يُعدّ هذا علمًا دقيقًا إن صحّ التعبير: إذ أنّ بعض السائقين الذين يعلمون مسبقًا بعقوباتهم يختارون في بعض الأحيان عدم خوض التصفيات بشكلٍ طبيعي. بل يقتصر بعضهم في بعض الأحيان على لفّة وحيدة.
إضافة إلى ذلك فإنّ هناك جانبًا قانونيًا، إذ عندما لا يُسجّل سائقٌ ما أيّ زمن في القسم الأوّل من التصفيات - بصرف النظر عن سبب ذلك – فلا يتمّ تصنيفه ولا تدخل تلك الحصّة في معدّله.
في المقابل فإن لم يتمكّن سائقٌ من تسجيل زمن في القسمين الثاني أو الثالث فإنّه يُعتبر مُصنّفًا وتدخل تلك الحصّة في مُعدّله. نتيجة لذلك تبقى جميع الحصص الأخرى بمثابة حسابات إحصائيّة.
شبكة الانطلاق المثاليّة لموسم 2019
الرقم المجاور لاسم كلّ سائقٍ يُحدد مُعدّل مركزه في التصفيات
|
1
|
لويس هاميلتون (2,29)
|
2
|
فالتيري بوتاس (3,00)
|
3
|
سيباستيان فيتيل (3,60)
|
4
|
ماكس فيرشتابن (3,80)
|
5
|
شارل لوكلير (4,05)
|
6
|
لاندو نوريس (9,43)
|
7
|
بيير غاسلي (9,62)
|
8
|
كارلوس ساينز (9,85)
|
9
|
دانيال ريكاردو (10,57)
|
10
|
|
11
|
نيكو هلكنبرغ (11,10)
|
12
|
كيفن ماغنوسن (11,35)
|
13
|
كيمي رايكونن (11,86)
|
14
|
رومان غروجان (12,05)
|
15
|
أنطونيو جيوفينازي (13,00)
|
16
|
دانييل كفيات (13,30)
|
17
|
سيرجيو بيريز (13,33)
|
18
|
لانس سترول (15,76)
|
19
|
جورج راسل (18,38)
|
20
|
روبرت كوبتسا (19,58)
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
شبكة انطلاق الفورمولا واحد المثاليّة لموسم 2019
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