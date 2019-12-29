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فورمولا 1 / إحصائيات

شبكة انطلاق الفورمولا واحد المثاليّة لموسم 2019

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شبكة انطلاق الفورمولا واحد المثاليّة لموسم 2019
29-12-2019

ما كانت لتكون عليه شبكة انطلاق بطولة العالم للفورمولا واحد في 2019 لو اعتمدنا معدّل تأديات كلّ السائقين؟ نقترح عليك قراءة هذا المقال للاطّلاع على ذلك!

من أجل التوصّل إلى هذه التشكيلة المثاليّة باعتماد تأديات كلّ السائقين، اخترنا اتّباع معادلة معدّل المركز في التصفيات عوضًا عن المراكز على مدار الجولات الـ 21. يسمح لنا ذلك باحتساب المراكز التي حصل عليها السائقون أيّام السبت قبل تطبيق العقوبات أيّام الأحد. بالرغم من ذلك لا يُعدّ هذا علمًا دقيقًا إن صحّ التعبير: إذ أنّ بعض السائقين الذين يعلمون مسبقًا بعقوباتهم يختارون في بعض الأحيان عدم خوض التصفيات بشكلٍ طبيعي. بل يقتصر بعضهم في بعض الأحيان على لفّة وحيدة.

إضافة إلى ذلك فإنّ هناك جانبًا قانونيًا، إذ عندما لا يُسجّل سائقٌ ما أيّ زمن في القسم الأوّل من التصفيات - بصرف النظر عن سبب ذلك – فلا يتمّ تصنيفه ولا تدخل تلك الحصّة في معدّله.

في المقابل فإن لم يتمكّن سائقٌ من تسجيل زمن في القسمين الثاني أو الثالث فإنّه يُعتبر مُصنّفًا وتدخل تلك الحصّة في مُعدّله. نتيجة لذلك تبقى جميع الحصص الأخرى بمثابة حسابات إحصائيّة.

شبكة الانطلاق المثاليّة لموسم 2019

الرقم المجاور لاسم كلّ سائقٍ يُحدد مُعدّل مركزه في التصفيات

1

لويس هاميلتون (2,29)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

فالتيري بوتاس (3,00)

 

 

3

 

سيباستيان فيتيل (3,60)

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

ماكس فيرشتابن (3,80)

 

5

Monaco شارل لوكلير (4,05)


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

لاندو نوريس (9,43)

 

 

7

 

بيير غاسلي (9,62)


 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

كارلوس ساينز (9,85)

 

 

9

 

Australia دانيال ريكاردو (10,57)

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Thailand أليكسندر ألبون (10,60)

 


 

 

11

 

نيكو هلكنبرغ (11,10)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

كيفن ماغنوسن (11,35)

 

 

13

 

كيمي رايكونن (11,86)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

رومان غروجان (12,05)

 

 

15

Italy أنطونيو جيوفينازي (13,00)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

دانييل كفيات (13,30)

 

17

 

سيرجيو بيريز (13,33)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

لانس سترول (15,76)

 

 

19

 

جورج راسل (18,38)

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Poland روبرت كوبتسا (19,58)
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الجمعة ٢٩ نوفمبر
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التجارب الحرّة الثانية
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
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17:00
التجارب الحرّة الثالثة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
05:00
14:00
التجارب التأهيليّة
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
08:00
17:00
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