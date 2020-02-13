شاهدوا إطلاق سيارة مكلارين 2020

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
34 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
216 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
223 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
251 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
258 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
272 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
286 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / تغطية مباشرة

شاهدوا إطلاق سيارة مكلارين 2020

المشاركات
التعليقات
شاهدوا إطلاق سيارة مكلارين 2020
13-02-2020

تابعوا إطلاق سيارة مكلارين 2020 للفورمولا واحد!

Read Also:

المقال التالي
مرسيدس ورينو متفقتان على "الأسرار" التي بوسع أوكون نقلها

المقال السابق

مرسيدس ورينو متفقتان على "الأسرار" التي بوسع أوكون نقلها

المقال التالي

فريق مكلارين يكشف عن سيارته لموسم 2020

فريق مكلارين يكشف عن سيارته لموسم 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق مكلارين تسوق الآن

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيولا: نقاط الاختلاف الأساسيّة بين سيارتَي فيراري 2019 و2020

18د
2
فورمولا 1

مرسيدس ورينو متفقتان على "الأسرار" التي بوسع أوكون نقلها

3
فورمولا 1

فريق مكلارين يكشف عن سيارته لموسم 2020

4
فورمولا 1

شاهدوا إطلاق سيارة مكلارين 2020

5
فورمولا 1

تحليل تقني: ما الذي يخفيه أنف سيارة ريد بُل؟

أحدث ملفات الفيديو

تجارب سيارة 01:22
فورمولا 1

تجارب سيارة "ريد بُل" الأولية في سيلفرستون

دانيال ريكاردو جاهز للقفز خلف المقود 01:56
فورمولا 1

دانيال ريكاردو جاهز للقفز خلف المقود

عرض تشويقي لسيارة ألفا توري 2020 00:52
فورمولا 1

عرض تشويقي لسيارة ألفا توري 2020

مرسيدس تقدم النسخة 3.0 من فالتيري بوتاس 01:21
فورمولا 1

مرسيدس تقدم النسخة 3.0 من فالتيري بوتاس

تاريخ سكوديريا فيراري في الفورمولا واحد 01:08
فورمولا 1

تاريخ سكوديريا فيراري في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

معرض صور: جميع سيارات مكلارين في الفورمولا واحد منذ 1966
F1

معرض صور: جميع سيارات مكلارين في الفورمولا واحد منذ 1966

بيولا: نقاط الاختلاف الأساسيّة بين سيارتَي فيراري 2019 و2020
F1

بيولا: نقاط الاختلاف الأساسيّة بين سيارتَي فيراري 2019 و2020

فريق مكلارين يكشف عن سيارته لموسم 2020
F1

فريق مكلارين يكشف عن سيارته لموسم 2020

شاهدوا إطلاق سيارة مكلارين 2020
F1

شاهدوا إطلاق سيارة مكلارين 2020

مرسيدس ورينو متفقتان على "الأسرار" التي بوسع أوكون نقلها
F1

مرسيدس ورينو متفقتان على "الأسرار" التي بوسع أوكون نقلها

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.