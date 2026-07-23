شاندوك يدعو مكلارين لتحويل تركيزها إلى 2027 بعد تراجعها في سباق تطوير 2026
يرى سائق الفورمولا 1 السابق كارون شاندوك أن مكلارين لم تتمكن من مجاراة منافسيها في سباق تطوير سيارات موسم 2026، معتبراً أن الفريق البريطاني مطالب الآن بتحويل تركيزه إلى موسم 2027 والاستفادة من بقية الموسم للتحضير للمستقبل.
أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: أليستير ستالي
جاءت تصريحات شاندوك خلال ظهوره في برنامج "سكاي سبورتس فورمولا 1 شو"، حيث تناول وضع مكلارين بعد دخول حقبة اللوائح الجديدة.
وكان فريق ووكينغ قد دخل موسم 2026 بصفته بطل بطولة الصانعين في الموسمين الماضيين، فيما يحمل لاندو نوريس لقب بطولة العالم للسائقين، إلا أن أداء الفريق هذا الموسم أبعده عن المنافسة على اللقبين.
وقال شاندوك: "أعتقد أن لاندو يتعامل مع الأمر بواقعية، ويدرك أن الدفاع عن لقب البطولة لن يحدث هذا الموسم."
وأضاف: "الفارق بينه وبين كيمي أنتونيللي أصبح كبيراً على الأرجح."
وتابع: "هدفهم الآن هو محاولة الفوز ببعض السباقات خلال ما تبقى من الموسم، ثم بدء موسم 2027 بأفضل صورة ممكنة."
وأشار شاندوك إلى أن مكلارين كانت آخر مرة تنافس فيها بجدية على الفوز خلال جائزة ميامي الكبرى، لكن حزم التطوير التي أدخلها الفريق منذ ذلك الحين لم تحقق المكاسب المنتظرة.
وقال: "لم يتمكنوا من مواصلة سباق التطوير."
وأضاف: "إذا نظرنا إلى ميامي، كانوا ينافسون على الفوز، لكن منذ ذلك الحين لم يعودوا كذلك."
وأردف: "كل ما قدموه، أو ربما ما لم يقدموه، جعلهم يصلون إلى وضع أصبحوا فيه ينهون السباقات بفارق يتراوح بين 15 و20 ثانية عن المتصدر."
ويرى شاندوك أن هذا المستوى لا يتناسب مع فريق توج بلقب الصانعين في الموسمين الماضيين.
وقال: "هذا ليس الموقع الذي ترغب مكلارين في أن تكون فيه وهي بطلة الصانعين مرتين متتاليتين."
واختتم بالقول: "في الوقت الحالي، يتمثل الهدف في تحقيق بعض الانتصارات، وجمع أكبر قدر ممكن من البيانات والخبرة، ثم الانطلاق بقوة منذ بداية موسم 2027."
ويحتل فريق مكلارين حالياً المركز الثالث في بطولة الصانعين برصيد 195 نقطة، متأخراً بفارق 90 نقطة عن فيراري صاحبة المركز الثاني، و163 نقطة عن مرسيدس متصدرة الترتيب.
أما في بطولة السائقين، فيحتل لاندو نوريس المركز الخامس برصيد 103 نقاط، بينما يأتي زميله أوسكار بياستري في المركز السادس برصيد 92 نقطة، في حين يتصدر كيمي أنتونيللي البطولة برصيد 204 نقاط.
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