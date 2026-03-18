فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

شارل لوكلير: يمكننا الضغط على مرسيدس الآن

أكد شارل لوكلير أن جائزة الصين الكبرى كشفت تفوق مرسيدس، لكنه شدد على أن فيراري لن تستسلم في الصراع.

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

قبل انطلاق الموسم، انتشرت العديد من التكهنات في بادوك البطولة بأن مرسيدس ستكون الفريق الأقوى في الحقبة الجديدة، إلا أن فيراري أثارت الشكوك حول ذلك بعدما ظهرت بشكل أقرب من المتوقع في جائزة أستراليا الكبرى والسباق القصير في الصين.

ومع ذلك، تغيرت الصورة مجددًا في السباق الرئيسي في الصين. فعلى الرغم من أن لويس هاميلتون تصدر عند الانطلاق، تمكن كيمي أنتونيللي وجورج راسل سريعًا من استعادة المركزين الأول والثاني، وتكرر السيناريو ذاته بعد فترة سيارة الأمان.

وعند سؤاله عما إذا كانت مرسيدس تمتلك أفضلية تقارب نصف ثانية في وتيرة السباق، قال لوكلير: "نعم. بالطبع لا يمكنني القول إنني كنت أتوقع ذلك، لأنني كنت آمل ألا نواجه مثل هذا الوضع".

 

وتابع: "لكن كان من المثير للاهتمام أن بعض توقعاتي بعد التجارب لم تتطابق تمامًا مع ما حدث في السباق".

وأضاف: "هذا أثار بعض التساؤلات لدي. لم أكن أفهم تمامًا لماذا كنا قريبين جدًا في جائزة أستراليا الكبرى والسباق القصير في الصين، بينما كنت أتوقع أن يكون الفارق أكبر. الآن أصبحت الأمور أوضح قليلًا".

ورغم ذلك، شدد لوكلير على أن فيراري ليست بعيدة تمامًا عن المنافسة، حيث قال: "هذا لا يعني أننا لا نستطيع منافستهم. مع هذه السيارات، يمكن أن تصبح المنافسة مثيرة جدًا، ويمكننا الضغط على مرسيدس".

