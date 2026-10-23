فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

شارل لوكلير يكشف موقفه من الغياب عن أحد سباقات الفورمولا 1 مع اقتراب ولادة طفله الأول

سائق فيراري لا يتوقع تفويت أي من الجولات الست الأخيرة لموسم 2026، رغم اقتراب موعد ولادة طفله الأول خلال الأسابيع المقبلة.

منشور: 23-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

شارل لوكلير وزوجته ألكسندرا

أكد شارل لوكلير أنه لا يتوقع الغياب عن أي من سباقات الفورمولا 1 الستة المتبقية هذا الموسم، رغم اقتراب موعد ولادة طفله الأول خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وينتظر سائق فيراري وزوجته ألكسندرا سانت ملو طفلهما الأول، بعدما عقدا قرانهما في فبراير الماضي. ومن المتوقع أن تتزامن الولادة مع فترة مزدحمة في ختام موسم الفورمولا 1.

تبقت ستة سباقات، تتخللها مجموعتان من ثلاث جولات متتالية. وتنطلق المجموعة الأولى بجائزة الولايات المتحدة الكبرى نهاية هذا الأسبوع، تليها جائزتا المكسيك والبرازيل الكبريان. وبعد ذلك، تحصل الفرق والسائقون على عطلة نهاية أسبوع واحدة قبل المجموعة الأخيرة، التي تضم جوائز لاس فيغاس وقطر وأبوظبي الكبرى.

وعندما سُئل لوكلير خلال اليوم الإعلامي في أوستن عما إذا كان من الممكن أن يغيب عن أحد السباقات، أوضح أنه سيفعل كل ما بوسعه للبقاء في المنزل بين الجولات، حتى لو اضطر إلى الوصول إلى الحلبة في وقت متأخر عن المعتاد.

وقال السائق القادم من موناكو: "لا، لا أعتقد أنني سأغيب عن أي سباق. لا أعتقد أنني سأفوت أية جولة، لكنني سأفعل بالتأكيد كل ما بوسعي للبقاء في المنزل لأطول فترة ممكنة بين تلك السباقات".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "لذلك، قد أصل متأخرًا قليلًا، لكنني سأشارك في السباقات يوم الأحد".

ووصل لوكلير إلى جائزة الولايات المتحدة الكبرى وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب بطولة السائقين برصيد 215 نقطة، متأخرًا بفارق 125 نقطة عن المتصدر كيمي أنتونيللي.

وتوقع السائق البالغ من العمر 29 عامًا تقاربًا كبيرًا بين الفرق الأربعة الأولى على حلبة الأمريكيتين.

وقال لوكلير لموقعنا "موتورسبورت.كوم" ووسائل إعلام أخرى: "أتوقع تقاربًا شديدًا بين الفرق الأربعة الأولى، وهذا أمر مؤكد. ما شهدناه مؤخرًا هو أن أي فريق يجلب تحديثًا جديدًا، حتى لو لم يكن كبيرًا جدًا، يمكنه الانتقال من المركز الرابع إلى المركز الأول بين هذه الفرق. وقد أظهرت ريد بُل ذلك بوضوح".

وتابع: "آمل أن نتمكن من إظهار الأمر نفسه هذا الأسبوع من خلال بعض التحديثات التي جلبناها. لكن على الورق، لا تبدو هذه التحديثات كبيرة بما يكفي لتغيير ترتيب القوى الذي شهدناه في السباقات الماضية. ومع ذلك، أؤمن بشدة بأن المنافسة ستكون متقاربة للغاية، تمامًا كما كانت في الجولات الأخيرة".





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى





جائزة الولايات المتحدة الكبرى 2026- التجارب الحرة الأولى

فورمولا 1

194

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق نجل توتو وولف ينجو من حادث مروّع في الكارتينغ ويصرّ على العودة إلى السباق غدًا

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

شارل لوكلير





لوكلير أمام فيرستابن في تجارب أوستن الحرة الأولى تزامنًا مع آخر حزمة تحديثات كبيرة لفريق فيراري



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



1 س



لوكلير أمام فيرستابن في تجارب أوستن الحرة الأولى تزامنًا مع آخر حزمة تحديثات كبيرة لفريق فيراري





لماذا بات بيرمان في مواجهة كامارا على مقعد فيراري المقبل؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



9 س



لماذا بات بيرمان في مواجهة كامارا على مقعد فيراري المقبل؟





كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إيطاليا الكبرى



كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته

المزيد من

فيراري





لويس هاميلتون: كيمي أنتونيللي "يستحق أن يكون بطل العالم"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



3 س



لويس هاميلتون: كيمي أنتونيللي "يستحق أن يكون بطل العالم"





فيراري تكشف عن ألوان خاصة وتصميم مستوحى من المخططات الهندسية لجائزة الولايات المتحدة الكبرى



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



فيراري تكشف عن ألوان خاصة وتصميم مستوحى من المخططات الهندسية لجائزة الولايات المتحدة الكبرى





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

أحدث الأخبار





شارل لوكلير يكشف موقفه من الغياب عن أحد سباقات الفورمولا 1 مع اقتراب ولادة طفله الأول



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



شارل لوكلير يكشف موقفه من الغياب عن أحد سباقات الفورمولا 1 مع اقتراب ولادة طفله الأول





نجل توتو وولف ينجو من حادث مروّع في الكارتينغ ويصرّ على العودة إلى السباق غدًا



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



19 دقيقة



نجل توتو وولف ينجو من حادث مروّع في الكارتينغ ويصرّ على العودة إلى السباق غدًا





لوكلير أمام فيرستابن في تجارب أوستن الحرة الأولى تزامنًا مع آخر حزمة تحديثات كبيرة لفريق فيراري



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



1 س



لوكلير أمام فيرستابن في تجارب أوستن الحرة الأولى تزامنًا مع آخر حزمة تحديثات كبيرة لفريق فيراري





لويس هاميلتون: كيمي أنتونيللي "يستحق أن يكون بطل العالم"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



3 س



لويس هاميلتون: كيمي أنتونيللي "يستحق أن يكون بطل العالم"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك