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شارل لوكلير يكشف الوظيفة التي يخطط لها بعد اعتزاله الفورمولا 1

كشف شارل لوكلير أنه منفتح على فكرة العمل مديرًا لأحد السائقين بعد اعتزاله منافسات الفورمولا 1.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

أعلن شارل لوكلير مؤخرًا تمديد عقده مع فيراري، ليضمن العقد الجديد استمرار السائق المونغاسكي مع الفريق الإيطالي خلال السنوات المقبلة.

ويرتبط لوكلير بتاريخ طويل مع فيراري، إذ انضم إلى برنامج السائقين الشبان التابع للفريق في عام 2016، قبل أن ينتقل إلى مقعد أساسي في الفورمولا 1 مع الفريق في عام 2019.

وفي سن 28 عامًا، لا يزال أمام لوكلير العديد من السنوات في مسيرته كسائق على شبكة انطلاق الفورمولا 1. ولا يزال ملتزمًا بهدفه المتمثل في الفوز ببطولة العالم مع فيراري.

لكن لوكلير ناقش أيضًا، خلال مقابلة حديثة في بودكاست "بيوند ذا غريد"، إمكانية العمل في مجال إدارة السائقين.

إذ وعندما سُئل عما إذا كان قد يدخل هذا المجال مستقبلًا، أجاب لوكلير قائلًا: "بالتأكيد سأفعل ذلك يومًا ما".

شارل لوكلير، فيراري وبيير غاسلي، ألبين

شارل لوكلير، فيراري وبيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: صور غيتي

وأضاف: "لقد ناقشت هذا الأمر مع مديري نيكولا، الذي يعمل في هذا المجال بنفسه. وتحدثنا حول ما إذا كان من المثير للاهتمام أن نقوم بذلك معًا بعدما أنهي مسيرتي في القيادة".

وتابع: "أنا لا أفكر في الأمر حاليًا. في الوقت الحالي، أنا أركز بنسبة 200 بالمئة على السباقات، وقيادتي، والفوز مع فيراري. لكن عندما تنتهي هذه المرحلة، فمن المرجح جدًا أن أبقى في هذه الرياضة وأواصل القيام بهذا الأمر بالضبط".

هذا وشدد لوكلير، في المقابل، على أنه لا يرغب في الانخراط في الجانب السياسي من الفورمولا 1، قائلًا: "هذا الأمر لا يهمني حقًا".

وأكمل: "أنا فقط أحاول أن أكون نفسي وأن أتصرف بأكبر قدر ممكن من الصدق. إذا كان هذا النهج يضر بأي من علاقاتي، فإنني لا أفرض الأمور. لطالما كنت هكذا. لطالما كرهت فكرة أن أضطر إلى التعامل بلطف مع أشخاص لمجرد القيام بذلك".

واختتم: "هذا ليس أنا، ولن أتغير أبدًا. ولا أعتقد أن لدي أي أعداء في الحلبة، لذلك فإن هذا النهج لم يضرني".

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