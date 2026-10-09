في الوقت الذي عانت فيه فيراري من التراجع خلف منافساتها خلال السباقات الأخيرة، كان اختيار الإطارات عند بداية سباق البحرين في ماليزيا أحد العوامل التي أثرت في أداء الفريق على وجه الخصوص.

لكن قبل جائزة سنغافورة الكبرى، كشف شارل لوكلير أن فيراري تمكنت من إيجاد حلول للمشاكل التي واجهتها خلال السباقات الأخيرة، واستخلصت الدروس من اختيار الإطارات عند بداية السباق في ماليزيا.

حيث قال: "بعد كل سباق لا نتخذ فيه القرارات الصحيحة أو لا تسير فيه الأمور كما نريد، نحلل ما حدث، سواء على مستوى الفريق أو على المستوى الفردي، لمعرفة ما كان بإمكان كل واحد منا القيام به بصورة أفضل".

وأضاف: "أعتقد أن الأمر كان واضحًا إلى حد كبير، فقد اتخذنا القرار الخاطئ عند بداية السباق. سنتعلم من ذلك. أجرينا تحليلًا شاملًا وعملنا بجد على هذه المسألة، وأنا واثق من أن ذلك سيساعدنا على التقدم".

وأكمل: "من الجدير بالذكر أيضًا أنه فيما يتعلق باختيار الإطارات عند بداية السباق، اتخذ نصف السائقين على شبكة الانطلاق القرار الصحيح، بينما أخطأ النصف الآخر. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك، ولن تكون الأخيرة. أحيانًا لا يكون القرار الصحيح واضحًا تمامًا، وبصراحة، كان الوضع كذلك في هذه الحالة. لكننا تماسكنا معًا وحللنا ما يمكننا القيام به بصورة أفضل".

ومع إشارته إلى أن تطبيق صيغة السباق القصير في سنغافورة سيشكل تحديًا كبيرًا للفرق، أوضح لوكلير أن الوصول بالسيارة إلى نطاق التشغيل المناسب سيكون صعبًا بعد حصة تجارب حرة واحدة فقط.

شارل لوكلير، فيراري

فقال: "إقامة سباق قصير على حلبة شوارع ستكون مهمة صعبة للجميع، ليس لنا نحن السائقين فحسب، بل للفريق بأكمله أيضًا. يجب ضبط السيارة بصورة صحيحة، والتأكد من أن الإطارات والسيارة نفسها تعملان ضمن نطاق التشغيل المناسب".

وتابع: "لكنني أستمتع بهذا النوع من التحديات، كما أن حلبة مارينا باي واحدة من حلباتي المفضلة خلال الموسم. لذلك أتطلع إلى خوض السباق، رغم أنه سيكون مرهقًا للغاية".

وأشار لوكلير إلى أن أوضاع المحرك التي تستخدمها الفرق المنافسة قد تكون السبب وراء تفوقها على فيراري خلال أيام الجمعة.

حيث قال: "لا نقدم أداءً جيدًا على وجه الخصوص أيام الجمعة. وأعتقد أن ذلك يعود إلى حد كبير إلى أوضاع المحرك التي تستخدمها الفرق الأخرى، إذ تتمكن عند الوصول إلى التصفيات من استخراج مستوى من الأداء لا نمتلكه حاليًا. ومن المرجح أن يتكرر السيناريو نفسه هنا".

وأردف: "لكن إحدى نقاط قوتنا كفريق هي امتلاك سيارة متوازنة منذ البداية. وهذا بالتأكيد أمر يمكننا الاستفادة منه خلال عطلة نهاية أسبوع تتضمن سباقًا قصيرًا. يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيكون كافيًا لتحقيق الفوز".

واختتم: "الأداء الأساسي للسيارة، وخصوصًا ما قدمناه خلال جولات الجائزة الكبرى القليلة الماضية، كان مخيبًا للآمال بعض الشيء مقارنة بمنافسينا. لذلك، سنرى أين نقف بعد حصة التجارب الحرة".