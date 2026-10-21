فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

شارل لوكلير يعترف بوجود "مشكلة مقلقة" في فيراري قبل التحديث الكبير في أوستن

حدد شارل لوكلير خللًا جوهريًا في مستوى أداء سيارة فيراري لموسم 2026 في الفورمولا 1.

منشور: 21-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

بعد موسم متباين لفريق فيراري في الفورمولا 1، يرى شارل لوكلير أن المشكلة تكمن في "الأداء الأساسي" للسيارة، وليس في إعداداتها. ويأتي ذلك في وقت يُتوقع فيه أن يقدم الفريق أكبر حزمة تحديثات له هذا الموسم خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

غالبًا ما بدت فيراري قادرة على المنافسة خلال التجارب الحرة، لكنها تتراجع على ما يبدو مقارنة بمنافسيها بمجرد انطلاق التصفيات. ووفقًا للسائق القادم من موناكو، يعود هذا النمط إلى أوضاع المحركات التي يستخدمها المنافسون.

وقال لوكلير: "لست متأكدًا من أننا جيدون بشكل خاص أيام الجمعة. أعني أننا نكون كذلك، لكنني أعتقد أن الأمر يعود بدرجة أكبر إلى أوضاع المحركات التي يستخدمها الآخرون، وبمجرد وصولنا إلى التصفيات، يصبح لديهم شيء لا نملكه".

وبدلًا من الاعتقاد بأن السيارة تفتقر إلى الأداء خلال التصفيات والسباق، يرى لوكلير أن فيراري تصل إلى عطلات نهاية الأسبوع وهي تمتلك سيارة متوازنة بالفعل، بفضل العمل الذي ينجزه زملاؤه في مقر الفريق بمدينة مارانيللو.

وأضاف: "إحدى نقاط قوتنا كفريق هي امتلاك سيارة ذات توازن جيد منذ البداية. أعتقد أن سيارتنا تتمتع بنافذة أداء ضيقة نسبيًا، لكنني أرى أننا ننجز عملًا جيدًا للغاية في التحضير قبل عطلة نهاية الأسبوع عبر جهاز المحاكاة".

وتابع: "كان الترابط بين بيانات المحاكاة والواقع قويًا إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، وهو ما يساعدنا على إنجاز العمل على جهاز المحاكاة في مقرنا، ثم الوصول إلى الحلبة بسيارة قوية منذ البداية، وأشعر بالارتياح خلف مقودها".

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لكنه لا يعتقد أن تغيير خصائص السيارة سيساعد على استخراج سرعة إضافية منها، قائلًا: "ليس الأمر أننا إذا صممنا سيارة ذات نافذة أداء ضيقة، فسنتمكن من استخراج المزيد من إمكاناتها. فالإمكانات الأساسية للسيارة ليست بمستوى منافسينا الرئيسيين، لكنني لا أعتقد أن جعلها أكثر حساسية للإعدادات سيساعدنا على استخراج أي شيء إضافي. أعتقد أن المشكلة ببساطة تكمن في الأداء الأساسي للسيارة، حيث نتراجع قليلًا في الوقت الحالي".

هذا وعانت فيراري من ضعف القوة على الخطوط المستقيمة طوال الموسم، بعدما اختارت استخدام شاحن توربيني أصغر لتحسين الأداء عند السرعات المنخفضة. لكن هذا الخيار كلّف الفريق الكثير، إذ فقد في نهاية المطاف الميزة الوحيدة التي كان يمتلكها.

ومع اقتراب وصول أرضية جديدة وجوانب للسيارة وأجزاء محدثة من الهيكل خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن، قد يشهد سائقا الفريق تحسنًا في الأداء.

وكانت فيراري تنتظر هذا التحديث منذ فترة طويلة، إذ يعود آخر انتصار لها إلى جائزة بريطانيا الكبرى، التي حقق لوكلير الفوز بها. وعلى الرغم من ذلك، تمكن الفريق الإيطالي من حصد نقاط أكثر من مرسيدس خلال جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا وجائزة سنغافورة الكبرى، التي أنهى فيها لوكلير السباق ثانيًا خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

وتحتل فيراري المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين برصيد 444 نقطة، متأخرة بفارق 134 نقطة عن مرسيدس. أما لوكلير، فيحتل المركز الخامس في ترتيب بطولة السائقين برصيد 215 نقطة، بينما يأتي زميله لويس هاميلتون ثالثًا برصيد 229 نقطة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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