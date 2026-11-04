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شارل لوكلير يصبح أبًا .. وبيغانوفيتش يشارك بدلًا منه في التجارب الحرة الأولى بالبرازيل

احتفل سائق فيراري شارل لوكلير وزوجته ألكسندرا بقدوم طفلهما الأول، بيانكا، التي وُلدت يوم الثلاثاء.

منشور: 04-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: كولن ماكماستر

أعلن نجم فيراري شارل لوكلير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه وزوجته ألكسندرا استقبلا طفلهما الأول. وأطلق الزوجان اسم "بيانكا" على طفلتهما، التي وُلدت يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وشاركا فرحتهما بنشر الصورة الأولى للمولودة.

ويمثل هذا الحدث محطة شخصية مهمة في حياة الزوجين، اللذين تزوجا في فبراير الماضي، وأعلنا انتظارهما لطفلهما في أغسطس. ورغم أن هذه التطورات، التي تأتي قبل أيام قليلة من جائزة البرازيل الكبرى، دفعت السائق البالغ من العمر 29 عامًا إلى تعديل جدول سفره، فإنها لن تؤثر على مشاركته في السباق.

وكانت فيراري تخطط في الأصل لمنح رافاييل كامارا فرصة المشاركة في حصة التجارب الحرة الأولى يوم الجمعة. لكن مع انتقال السائق البرازيلي الآن إلى هاس ليحل مكان إستيبان أوكون، تغيرت الخطط، ليحصل السائق السويدي دينو بيغانوفيتش على فرصة قيادة السيارة بدلًا منه، وهو الذي سيشغل منصب السائق الاحتياطي لفيراري في الموسم المقبل.

وسيكون بيغانوفيتش على موعد مع قيادة سيارة "إس إف-26" للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما سبق له المشاركة في البحرين والنمسا، كما ستكون هذه المرة الرابعة التي يخوض فيها حصة التجارب الحرة الأولى في مسيرته ببطولة الفورمولا 1، وذلك على حلبة إنترلاغوس.

وإلى جانب غيابه عن حصة التجارب الحرة الأولى، لن يحضر لوكلير أيضًا المؤتمر الصحفي المقرر يوم الخميس.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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