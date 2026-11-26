فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

شارل لوكلير يدعو إلى إيجاد "حلول" بعد التصادمات المتكررة مع لويس هاميلتون

ثنائي فيراري دخل في عدة مواجهات منذ العطلة الصيفية لموسم 2026 من الفورمولا 1

إيد هاردي

منشور: 26-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

شعر شارل لوكلير بغضب شديد إزاء الانتقادات التي شككت في "نزاهته وولائه لفيراري"، وذلك عقب تصادم جديد مع زميله في فريق الفورمولا 1 لويس هاميلتون، في الوقت الذي دعا فيه إلى إيجاد "حل" لتجنب تكرار هذه الوقائع.

ودخل سائقا فيراري في تصادمات عدة خلال النصف الثاني من موسم 2026، بعدما تصادما في مونزا وزاندفورت والمكسيك، قبل المواجهة الأخيرة بينهما في لاس فيغاس.

وخلال سباق نهاية الأسبوع الماضي، حاول لوكلير تجاوز هاميلتون من الجهة الداخلية عند المنعطف السابع، لكنه حصل على عقوبة 10 ثوانٍ بسبب التسبب في دوران سيارة منافسه، وهو ما أثار غضب مدير الفريق فريد فاسور.

اقرأ أيضاً:

وقال الفرنسي عبر راديو الفريق خلال لفة التهدئة: "شارل، أريد رؤيتك بعد نهاية السباق، قبل أي شيء آخر".

وبعد مرور أسبوع، وفي قطر، تحمّل لوكلير مسؤولية التصادم الذي وصفه بأنه "غير مقبول"، لكنه رفض أي طرح يشير إلى محاولته فرض هيمنته بصفته السائق الأول في فيراري.

وقال لوكلير، الذي وقّع عقدًا جديدًا متعدد السنوات في يونيو: "لا يوجد في عقدي أي بند من هذا القبيل على الإطلاق. لم يكن ذلك يومًا أمرًا أهتم به، ولم يكن شيئًا أرغب فيه شخصيًا".

وأضاف: "لذا، لا، لا أسعى إلى ذلك. أعتقد أن الأمر الوحيد الذي لا أحب رؤيته هو تشكيك البعض في نزاهتي تجاه الفريق، أو في حبي له. أنا موجود في فيراري منذ عام 2019".

شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

وتابع: "أعتقد أنه لا يوجد ما هو أوضح من حبي لهذا الفريق، وسأبذل كل ما بوسعي من أجل إعادة فيراري إلى القمة".

وأردف: "بالطبع، تقع الأخطاء على طول الطريق، وستظل كذلك دائمًا. علينا فقط تقليلها إلى أدنى حد، وخصوصًا تلك التي تحدث بين زملاء الفريق. لكنني أعتقد أن ما يؤلمني أكثر من أي شيء آخر هو التشكيك الذي رأيته يتردد حول هذا الأمر. أما الباقي، فهو مجرد الكثير من الضجيج. إنها ليست الفترة الأكثر متعة، لكنها جزء من اللعبة، وعليّ تقبل ذلك".

ثم شدد لوكلير على أن علاقته ببطل العالم سبع مرات لا تزال "جيدة جدًا"، معتبرًا أن طبيعة القيادة لصالح فيراري ساهمت في تضخيم الكثير من الأحاديث حول خلافاتهما.

ولهذا، يعمل الفريق على إيجاد حل من خلال سلسلة من المناقشات الداخلية، بدأت في أعقاب واقعة المكسيك، بعدما انتقد هاميلتون عقلية لوكلير في التسابق، واصفًا إياها بأنها تقوم على مبدأ "إما الفوز أو لا شيء".

وقال لوكلير: "لدينا عام آخر على الأقل معًا، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا من أجل الفريق. لذلك، كنت أفكر كثيرًا في كيفية إيجاد حل بالتعاون مع الفريق، لضمان تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط للفريق، ومنع تكرار مواقف مثل ما حدث الأسبوع الماضي".

وتابع: "هذه هي أولويتي الرئيسية. نحن نركز بشدة على محاولة إيجاد حل مناسب، خصوصًا أنني أؤمن حقًا بأننا نمر بفترة جيدة".

وأكمل: "إذا أصبحنا في وضع يسمح لنا بالمنافسة على البطولة العام المقبل، فسيكون إيجاد الحل المناسب لكلينا أكثر أهمية من أي وقت مضى، حتى نتمكن من إعادة فيراري إلى القمة".

وأنهى لوكلير سباق لاس فيغاس في المركز العاشر، بينما حل هاميلتون أمامه بثلاثة مراكز، لتظل فيراري في المركز الثاني ببطولة الصانعين قبل الجولتين الأخيرتين من الموسم في قطر وأبوظبي.

اقرأ أيضًا:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق جورج راسل: تصريحات فيرستابن كانت "مسلية"، لكنني متمسك بما قلته

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

إيد هاردي





زاك براون يستبعد دخول مكلارين مجال تصنيع وحدات الطاقة في 2030



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



زاك براون يستبعد دخول مكلارين مجال تصنيع وحدات الطاقة في 2030





المشكلة التي حرمت بيير غاسلي من فرصة تحقيق "الفوز" بجائزة لاس فيغاس الكبرى



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



المشكلة التي حرمت بيير غاسلي من فرصة تحقيق "الفوز" بجائزة لاس فيغاس الكبرى





استبدال هيرتا في هايتك وإنهاء موسمه المخيب في الفورمولا 2 مبكرًا



فورمولا 2



فورمولا 2



استبدال هيرتا في هايتك وإنهاء موسمه المخيب في الفورمولا 2 مبكرًا

المزيد من

شارل لوكلير





نحو 3 ملايين دولار على 10 معاصم.. استعراض مذهل للساعات الفاخرة في لاس فيغاس



ثقافة



ثقافة 7 س



نحو 3 ملايين دولار على 10 معاصم.. استعراض مذهل للساعات الفاخرة في لاس فيغاس





5 أمور تستحق المتابعة في جائزة قطر الكبرى 2026



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



22 س



5 أمور تستحق المتابعة في جائزة قطر الكبرى 2026





كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إيطاليا الكبرى



كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته

المزيد من

فيراري





فيراري وهاميلتون ولوكلير تجاوزوا الحدود: الكلام لم يعد كافيًا الآن



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



فيراري وهاميلتون ولوكلير تجاوزوا الحدود: الكلام لم يعد كافيًا الآن





رالف شوماخر: هاميلتون يريد "تحطيم" لوكلير نفسيًا وفرض نفسه كسائق أول في فيراري "بأي ثمن"



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



رالف شوماخر: هاميلتون يريد "تحطيم" لوكلير نفسيًا وفرض نفسه كسائق أول في فيراري "بأي ثمن"





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

أحدث الأخبار





شارل لوكلير يدعو إلى إيجاد "حلول" بعد التصادمات المتكررة مع لويس هاميلتون



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



شارل لوكلير يدعو إلى إيجاد "حلول" بعد التصادمات المتكررة مع لويس هاميلتون





العطية ينتزع صدارة تحدي أبوظبي الصحراوي وكثبان ليوا ترسم ملامح المنافسة على ألقاب العالم



سلاسل متعددة



Misc سلاسل متعددة 7 دقيقة



العطية ينتزع صدارة تحدي أبوظبي الصحراوي وكثبان ليوا ترسم ملامح المنافسة على ألقاب العالم





جورج راسل: تصريحات فيرستابن كانت "مسلية"، لكنني متمسك بما قلته



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



10 دقيقة



جورج راسل: تصريحات فيرستابن كانت "مسلية"، لكنني متمسك بما قلته





لماذا يمتلك لوكلير فرصة ذهبية لفرض زعامته على فيراري لكنه لا ينجح في استغلالها؟



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



34 دقيقة



لماذا يمتلك لوكلير فرصة ذهبية لفرض زعامته على فيراري لكنه لا ينجح في استغلالها؟

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





لماذا تمتلك الفورمولا 1 و"فيا" فرصة ذهبية لإتقان صياغة قوانين 2030



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة قطر الكبرى



5 س



من قبل فيليب كليرين



لماذا تمتلك الفورمولا 1 و"فيا" فرصة ذهبية لإتقان صياغة قوانين 2030





أفضل 10 سيارات في الفورمولا 1 خلال تسعينيات القرن الماضي



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1 7 س



من قبل كيفن ترنر



أفضل 10 سيارات في الفورمولا 1 خلال تسعينيات القرن الماضي





لماذا لم تكن سباقات الفورمولا 1 "على طريقة الحلبات البيضاوية" في لاس فيغاس ناجمة بالكامل عن وحدات الطاقة؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



لماذا لم تكن سباقات الفورمولا 1 "على طريقة الحلبات البيضاوية" في لاس فيغاس ناجمة بالكامل عن وحدات الطاقة؟





حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك