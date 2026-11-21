فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

شارل لوكلير غاضب بعد أن كشفت التصفيات حجم تأخر فيراري الكبير في لاس فيغاس

قال سائق فيراري إن الإحباط تراكم بسبب أخطاء الفريق قبل خروجه من القسم الثاني في تصفيات لاس فيغاس، مؤكدًا أن السيارة خسرت ثانية كاملة على المقطع المستقيم.

أليكس هارينغتون

تم التحرير: 21-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

أكد شارل لوكلير أن فيراري "خسرت ثانية واحدة على المقطع المستقيم" خلال تصفيات جائزة لاس فيغاس الكبرى، في ظل تزايد إحباطه نتيجة تراكم أخطاء الفريق، وخروجه من القسم الثاني للتصفيات.

وتأهل لوكلير في المركز الحادي عشر، بفارق 0.111 ثانية فقط عن بلوغ القسم الثالث، متقدمًا بمركز واحد على زميله لويس هاميلتون الذي واجه بدوره صعوبات كبيرة. وكانت هذه المرة الأولى التي تخرج فيها سيارتا فيراري معًا من القسم الثاني منذ جائزة إيمولا الكبرى في العام الماضي.

وألغى السائق القادم من موناكو إحدى لفاته بعدما انغلقت المكابح عند المنعطف السابع وخرج عن المسار، ثم فشل في الوصول إلى خط البداية والنهاية في الوقت المناسب لبدء محاولة أخيرة بهدف تسجيل زمن أفضل.

وقال لوكلير للصحفيين في فيغاس: "نعم، أشعر بخيبة أمل كبيرة بشكل عام. بالطبع، ارتكبنا خطأً في القسم الثاني ودفعنا ثمنه، لكنني أعتقد أن ذلك جاء بعد تراكم الكثير من الإحباط نتيجة الأخطاء المتكررة في طريقة إدارتنا للأمور، سواء حركة المرور أو غيرها".

وأضاف: "هذا لا يساعد، خصوصًا على حلبة مثل هذه، حيث يتمحور كل شيء حول الإطارات. يجب أن نضع الإطارات ضمن نطاق التشغيل المناسب. كنت أنظر إلى المرايا أكثر وأحاول بنفسي فهم حركة المرور، وهذا يجعل القيام بأي شيء أمرًا صعبًا للغاية".

كما تعرضت سرعة فيراري على المقاطع المستقيمة لانتقادات جديدة من سائقها، بعدما واجهت السيارة صعوبة في مجاراة منافسيها الأقوياء على المقطع المستقيم الطويل للحلبة.

وقال لوكلير: "أعتقد أننا خسرنا ثانية على المقطع المستقيم. لا، ليس مجرد اعتقاد، لقد خسرنا ثانية كاملة على المقطع المستقيم، وهذا أمر جنوني. على حلبة مثل هذه، تُعد الأكثر حساسية لقوة المحرك خلال الموسم، ولذلك توقعنا أن نواجه صعوبات. لكنني كنت أتوقع رغم ذلك بلوغ القسم الثالث".

شارل لوكلير، فيراري

وعلى عكس عدد من الفرق الأخرى خلال ليلة الجمعة، لم تتمكن سيارتا فيراري من مساعدة إحداهما الأخرى عبر توفير السحب الهوائي، لكن العامل الحاسم كان صعوبة احتفاظ إطارات السيارتين بدرجة حرارتها. وقال لوكلير: "نعرف أن هذه إحدى نقاط ضعفنا".

وتابع: "لا أعرف ما إذا كان الآخرون يواجهون المشكلات نفسها التي نعاني منها، لكن عندما تكون لديك هذه المشكلة، يصبح من الصعب للغاية انتظار خروج السيارتين معًا وضبط التوقيت بشكل مناسب، لأن ذلك يتطلب منك القيادة بسرعة أقل مما تستطيع".

وإلى جانب ذلك، لم تكن طريقة تواصل فيراري معه بشأن المعلومات مثالية، إذ أشار السائق إلى وجود "الكثير من المشكلات المتعلقة بنظام تحديد المواقع" خلال الفترة الصباحية.

وقال: "إذا كانت المشكلة في نظام تحديد المواقع، ولم تكن بالضرورة ناتجة عنا، فليس هناك الكثير مما يمكننا فعله حيال ذلك، وكان يومًا مؤلمًا. أما إذا كانت المشكلة من جانبنا، فأنا أتفق على ضرورة مراجعتها وتحسينها. خصوصًا في اللحظات الحاسمة مثل هذه، يجب أن نكون في أفضل حالاتنا، لكننا لم نكن كذلك".

وكان هاميلتون قد واجه مشكلاته الخاصة، إذ أرجع خروجه من التصفيات إلى الأضرار التي لحقت بأرضية السيارة ونقص نشر الطاقة.

وسيتقدم سائقا فيراري مركزًا واحدًا بعد تطبيق عقوبات التراجع على شبكة الانطلاق، ليبدأ لوكلير السباق من المركز العاشر، وهاميلتون من المركز الحادي عشر.

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق وولف: راسل كان في "الموقع المثالي" لانتزاع البول بوزيشن في جائزة لاس فيغاس الكبرى

المقال التالي جاك فيلنوف: مرسيدس "لم تفعل شيئًا" لمساعدة جورج راسل في تصفيات لاس فيغاس

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

أليكس هارينغتون





لماذا فشلت خطة مرسيدس في منح راسل عامل السحب الهوائي في لاس فيغاس؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



8 س



لماذا فشلت خطة مرسيدس في منح راسل عامل السحب الهوائي في لاس فيغاس؟





حجار: فريق ريد بُل بدا "غبيًا بعض الشيء" في معركة السحب الهوائي بتصفيات لاس فيغاس



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



8 س



حجار: فريق ريد بُل بدا "غبيًا بعض الشيء" في معركة السحب الهوائي بتصفيات لاس فيغاس





لماذا تستطيع ساعة توتو وولف بقيمة 102 ألف دولار الصمود أمام أي شيء تقريبًا؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



لماذا تستطيع ساعة توتو وولف بقيمة 102 ألف دولار الصمود أمام أي شيء تقريبًا؟

المزيد من

شارل لوكلير





مواعيد جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة البحرين الكبرى



مواعيد جائزة لاس فيغاس الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية





ما الذي لا يزال على المحكّّ في موسم 2026 للفورمولا 1؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



ما الذي لا يزال على المحكّّ في موسم 2026 للفورمولا 1؟





كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إيطاليا الكبرى



كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته

المزيد من

فيراري





فيرستابن يكشف نظريته بشأن افتقار فيراري للسرعة القصوى في موسم 2026



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



9 س



فيرستابن يكشف نظريته بشأن افتقار فيراري للسرعة القصوى في موسم 2026





هاميلتون يكشف عن أضرار في سيارة فيراري بعد خروجه من القسم الثاني للتصفيات في لاس فيغاس



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



9 س



هاميلتون يكشف عن أضرار في سيارة فيراري بعد خروجه من القسم الثاني للتصفيات في لاس فيغاس





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

أحدث الأخبار





موتو جي بي: مارك ماركيز يسقط واللقب في متناول يده.. وبيزيكي يفوز بالسباق القصير في البرتغال



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



5 س



موتو جي بي: مارك ماركيز يسقط واللقب في متناول يده.. وبيزيكي يفوز بالسباق القصير في البرتغال





بياستري يتساءل عن الفارق "الغريب" في السرعة مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات مرسيدس في لاس فيغاس



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



7 س



بياستري يتساءل عن الفارق "الغريب" في السرعة مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات مرسيدس في لاس فيغاس





تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



7 س



تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟





موتو جي بي: بيزيكي ينتزع قطب الانطلاق الأول ومارك ماركيز ثانيًا في البرتغال



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



8 س



موتو جي بي: بيزيكي ينتزع قطب الانطلاق الأول ومارك ماركيز ثانيًا في البرتغال

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



7 س



من قبل ستيوارت كودلينغ



تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟





وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة ساو باولو الكبرى



وولف يتوقع مزيدًا من ألقاب الفورمولا 1 لأنتونيللي .. "لكن دعونا نأمل ألا يتغير أمر واحد فيه أبدًا"





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك