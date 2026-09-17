في حين لم تحدد وسائل الإعلام الإيطالية بالضبط أعضاء فريق هاميلتون العاملين معه في الحلبة الذين أراد استبدالهم، فقد شددت على أن السائق البريطاني لم يكن راضيًا عن القرارات الاستراتيجية طوال الموسم.

علاوة على ذلك، أشارت صحيفة كورييري ديلا سيرا إلى أن العلاقة بين هاميلتون ومدير الفريق فريدريك فاسور "لم تعد كما كانت عليه من قبل".

ويزيد هذا التوتر المتصاعد من تعقيد الأمور، إذ تعتمد أي تغييرات جذرية في أفراد الفريق بشكل مباشر على موافقة فاسور.

وفي الواقع، فإن رغبة هاميلتون في إعادة تشكيل عمليات فيراري على الحلبة ليست جديدة. ففي بداية هذا الموسم، خضع فريقه الهندسي لإعادة هيكلة شاملة.

وانتقل ريكاردو أدامي، مهندس السباق المخضرم، إلى أكاديمية فيراري للسائقين، وحل كارلو سانتي مكانه، بينما انضم سيدريك غروجان من مكلارين.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Eric Le Galliot

وقد اتُخذت جميع هذه الخطوات بموافقة فاسور؛ إلا أن فتور العلاقة بين الطرفين يقلل من احتمالية تقبل مدير الفريق الفرنسي لمطالب هاميلتون الجديدة.

وفي الواقع، كان الاضطراب داخل الفريق واضحًا منذ أسابيع.

فبعد احتكاكه بزميله شارل لوكلير في اللفة الأولى من جائزة إيطاليا الكبرى، ما تسبب في خروجه إلى الحصى وتراجعه إلى المركز العاشر، طالب هاميلتون بعد السباق بوضع قواعد واضحة داخل الفريق بشكل مكتوب، لكن فاسور رفض هذا الطلب علنًا.

وشكّلت جائزة إسبانيا الكبرى انتكاسة كبيرة لهاميلتون. وبعد انسحابه من السباق بسبب عطل في المكابح، أصبح هاميلتون متأخرًا بفارق 101 نقطة عن متصدر بطولة العالم كيمي أنتونيللي.

وتحدث هاميلتون إلى الصحافة بعد السباق عن صعوبة تجاوز مرسيدس في موسم 2026، قائلًا: "أعتقد أنه لا توجد طريقة لإيقاف أنتونيللي ومرسيدس هذا العام".

"لقد قدما عملًا استثنائيًا، إنهما يستحقان البطولة بالكامل".