شائعات خروج بينوتو تتصاعد وسط تقارير بتقديم استقالته كمدير لفريق فيراري

وجد بينوتو نفسه في مركز الشائعات على هامش جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2022 في الفورمولا واحد، مع توقعات باستقدام فريدريك فاسور مدير فريق ألفا روميو بديلاً عنه.

وسرعان ما نفت فيراري هذه الشائعات، حيث نفى بينوتو وسائقا الفريق عدة مرات هذه التكهنات.

لكن يبدو أن المسألة ما زالت متأججة، حيث كشفت صحيفة "Corriere della Sera" الإيطالية المعروفة بصلاتها في الرياضة، اليوم الجمعة، أن بينوتو بات قريباً جداً من إعلان استقالته.

وأشار التقرير إلى أن هناك مفاوضات بين بينوتو وإدارة فيراري حيال الاتفاق على شروط الاستقالة. إضافة إلى إعلان رسمي قريب.

وأوضحت فيراري اليوم الجمعة أنه لا شيء "رسمي" سيُعلن حيال المسألة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بينوتو توصل إلى استنتاج بعدم المواصلة مع فيراري لأنه لا يشعر بحصوله على الثقة الكاملة من جون إيلكان رئيس فيراري.

ومؤخراً على هامش جائزة إيطاليا الكبرى، نفى إيلكان أية تكهنات بأن مركز بينوتو معرض للخطر على ضوء الفشل في مجاراة ريد بُل هذا الموسم.

لكنه أشار بوضوح إلى ضرورة معالجة المشاكل والأخطاء المحورية التي كلفت الفريق نقاطاً ثمينة.

وفي أبوظبي، كشف بينوتو أنه تلقى تطمينات من إيلكان حيال مستقبله وذلك على ضوء شائعات استبداله بـ فاسور.

ومن غير الواضح إن كانت الأمور قد تغيرت بعد جولة أبوظبي، حيث حققت فيراري المركز الثاني في بطولتي السائقين والمصنّعين.

يشار إلى أن بينوتو يعمل مع فيراري منذ 1995، حيث شق طريقه حتى وصل إلى مركز مدير الفريق موسم 2019 بديلاً عن ماوريتسيو أريفابيني.

وفي حال تأكد رحيل بينوتو حينها سيبحث الفريق عن بديل في مهمة لن تكون سهلة.

ويبدو فاسور الخيار المنطقي، لكن هناك خياراً آخر هو بينيديتو فينيا المدير التنفيذي لدى فيراري كمدير مؤقت للإشراف على عمليات الفريق مع التركيز على تحديات الموسم المقبل.