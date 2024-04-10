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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

شائعات حول بيع ألبين وسط شروط من قبل رينو

أداء ألبين السيء مع بداية موسم 2024 في الفورمولا واحد أشعل شائعات حيال إمكانية تفكير الشركة الأم رينو، ببيع الفريق.

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إستيبان أوكون، ألبين

زاك موجر/ صور لات

وفقاً لمعلومات متناقلة خلال الأسابيع الأخيرة، فإن هناك احتمالاً لبيع الفريق بشرط التزام المالك الجديد باستعمال محركات رينو في المستقبل القريب.

وقد أكدت السباقات الأربعة الأولى لموسم 2024 أن ألبين في موقع صعب، حيث تتذيل ترتيب بطولة المصنعين من دون أية نقطة على الإطلاق مع ساوبر وويليامز.

لكن، يبدو أنها الفريق الأقل تنافسية بين تلك الفرق، وما زاد الطين بلة أنها ليست فريقاً زبوناً، بل فريقاً مصنعياً يقف وراءه عملاق صناعة السيارات الفرنسي، رينو.

وكان مدراء الفريق في فبراير 2023، على هامش الكشف عن السيارة الجديدة، قد تكلموا عن طموحات كبيرة للموسم.

وبعد الإنهاء بالمركز الرابع في موسم 2022، فإن الهدف الجديد كان يتمثل بالوصول للمراكز الثلاثة الأولى أو الاقتراب منها، والتي كانت حينها، ريد بُل، فيراري ومرسيدس.

لكن ومنذ أكثر من سنة، تغيرت الأمور بشكل دراماتيكي، فقد ترك لورون روسي، المدير التنفيذي، أوتمار زافناور، مدير الفريق وموظفان كبيران، آلان بيرماين المدير الرياضي وبات فراي المدير التقني، مناصبهم.

لكن التغييرات الإدارية تلك لم تساعد الفريق بل أرجعته للخلف.

وأسباب كل ذلك معقدة للغاية، وليس من المفاجئ أن تظهر شائعات بأن هناك أطرافاً مهتمة بالاستحواذ على الفريق، خاصة وأن قيمته باتت منخفضة حالياً.

وكانت رينو قد استعادت ملكية المنشأة في إنستون عام 2015 وبدأت استعمال اسم ألبين كعلامة تجارية منذ 2021 - وذلك بهدف استعادة صورة المصنّع الفرنسي في عالم رياضة السيارات.

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إستيبان أوكون، ألبين

إستيبان أوكون، ألبين

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لكن التواجد في القسم الأخير للترتيب لا يساعد في بيع السيارات، ومع غياب أية علامة على تحسّن قريب، فإنه من غير المستبعد أن تبدأ عروض الشراء والاستحواذ.

إلا هناك مسألة تتعلق بمستقبل قسم محركات رينو. حيث تشير المعلومات إلى أنه من بين شروط البيع، مواصلة استعمال محركات رينو للمستقبل القريب، حتى 2029 على أقل تقدير.

وذلك لضمان عمل القسم الهندسي على وحدات الطاقة في حقبة المحركات الجديدة التي ستبدأ في 2026.

يشار إلى أن ألبين أصدرت بياناً أكدت فيه "أن الشائعات والأخبار حول بيع الفريق خاطئة. الفريق ليس للبيع".

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