ستقرر مرسيدس تشكيلتها النهائية للموسم المقبل بعد العطلة الصيفية، مع خيارين واضحين، إما الاحتفاظ بالفنلندي إلى جانب زميله لويس هاميلتون، أو استبداله بالبريطانيّ جورج راسل سائق ويليامز الحالي.

وشددت السهام الفضية أنها لم تتخذ قرارها النهائي بعد، كما أن بوتاس يركز بشكل كامل على إقناع الفريق بتجديد عقده.

لكن بوتاس أعلن بوضوح سابقاً رغبته بالبقاء في البطولة، في حال قررت مرسيدس ضم راسل.

وسرت تكهنات حيال إمكانية عودته إلى ويليامز كبديل عن راسل، خاصة وأن الفريق شهد تحسناً في الأداء منذ استحواذ دوريلتون كابيتال عليه من عائلة ويليامز.

لكن بعض المصادر المطلعة من فريق ألفا روميو، أشارت إلى أنه هدف رئيسي للفريق خاصة وأنه من المستبعد أن يتم الإبقاء على كيمي رايكونن لموسم إضافي.

خاصة وأن بوتاس سيجلب معه خبرة العمل مع فريق مرسيدس، الأكثر نجاحاً في تاريخ البطولة خلال حقبة المحركات الهجينة.

وأشارت المصادر إلى أنّ المفاوضات لن تبدأ قبل أن تتخذ مرسيدس قرارها حيال سائقيها.

وكان فريدريك فاسور مدير فريق ألفا تاوري قد صرح في وقت سابق أنه ليس على عجلة من أمره لاتخاذ القرار حيال سائقيه.

فقال: سنتخذ قرارنا عندما يحين الوقت لذلك. يمكننا الحفاظ على نفس التشكيلة أو تغييرها. لكن جميع الاحتمالات مفتوحة".

واسترسل: "أعتقد أن ذلك وضع مريح جداً للفريق، أن تكون جميع الاحتمالات مفتوحة. ذلك جيد كذلك من ناحية أنطونيو وكيمي".

وتابع: "لا يخامرني أي شعور بأنهما تحت ضغوط سلبية بسبب ذلك. أعتقد أنك بحاجة للضغط كي تقدم أداءً جيداً".

وأردف: "نعلم تماماً المقاعد ستتحدد من القمة، حيث سيتخذ السيد توتو وولف قراره ومن ثم السيد كريستيان هورنر، وهكذا حتى يصل الدور إلينا".

وتابع: "لكننا لسنا على عجلة من أمرنا. بالتأكيد هناك علامة استفهام حيال كيمي، لكن أنطونيو يتحسن وأودّ الإبقاء على الوضع كما هو حتى نهاية الموسم".

من ناحيته، أكد توتو وولف أن بوتاس ما زال يقدم المستوى المطلوب منه، حيث لعب دوراً أساسياً بالفوز الذي حققته السهام الفضية في بريطانيا.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "يمتلك فالتيري السرعة، كما أنه يتحلى بروح العمل الجماعي وذلك مهم جداً في فريقنا. أشعر أنه حقق الكثير خلال الأسابيع الأخيرة".

وأكمل: "كان يمتلك القدرة على تحقيق قطب الانطلاق الأول في سيلفرستون، لو حصل على عامل السحب. كما أنهى السباق بفارق ثوانٍ قليلة عن لويس".

واختتم مجيباً على سؤال إن كانت المجر آخر فرصة للفنلندي كي يثبت نفسه: "لا يتعلق الأمر بإثبات أي شيء، بل بالعمل المتواصل من قبلنا، مع مرسيدس، للتفكير بتشكيلتنا المستقبلية. سنتخذ قرارنا خلال العطلة الصيفية".