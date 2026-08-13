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شائعات انتقال بيريز إلى ويليامز "لا تشغل" فريق كاديلاك

ربطت الشائعات مؤخرًا اسم سيرجيو بيريز بالرحيل عن فريق صفوفه الحالي كاديلاك، إلى فريق ويليامز.

لويس راميريز خلدون يونس
منشور:
سيرجيو بيريز، كاديلاك

سيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

أشاد مدير فريق كاديلاك الجديد في الفورمولا 1، مارسين بودكوفسكي، بالدور الذي يؤديه سيرجيو بيريز في موسم 2026، نافيًا أية شائعات تربط السائق المكسيكي بالرحيل عن الفريق المشارك حديثًا.

وانضم السائق البالغ من العمر 36 عامًا إلى الفريق الأمريكي ضمن موسمه الأول في الفورمولا 1 عام 2026، ورغم أنه لم يسجل أي نقطة حتى الآن بسبب ضعف أداء السيارة، فإن بيريز أظهر قدراته.

ويتفوق بيريز على زميله في الفريق فالتيري بوتاس بنتيجة 9-5 في المواجهات المباشرة، بما في ذلك السباقات القصيرة، كما كان السائق الذي يقود مساعي كاديلاك لتقليص الفارق مع فرق وسط الترتيب.

وأدى ذلك إلى ظهور شائعات تربطه بفريق ويليامز المتعثر، في ظل عدم وضوح مستقبل أليكسندر ألبون وكارلوس ساينز، لكن بودكوفسكي شدد على أهمية الاحتفاظ ببيريز.

حيث قال بودكوفسكي خلال جلسة مع وسائل الإعلام إلى جانب الرئيس التنفيذي دان توريس: "كان تشيكو عنصرًا مهمًا للفريق، وكذلك السائقان الآخران، بصراحة، لأنه كان هناك الكثير من الحديث عن الاستعانة بسائقين يتمتعان بخبرة كبيرة".

وأضاف: "لكنني أعتقد أنه من الضروري ضمن فريق شاب كهذا توفير هذه الخبرة وهذا الاستقرار. إذا كان لديك سائق يتعلم والفريق بأكمله يتعلم في الوقت نفسه، فهذا يعني وجود عدد كبير جدًا من المتغيرات".

وأكمل: "لذلك أعتقد أنه من المهم أن يكون لديك سائق مثل تشيكو ضمن الفريق".

مارسين بودكوفسكي، كاديلاك

مارسين بودكوفسكي، كاديلاك

الصورة من قبل: Cadillac Communications

وشهد موسم 2026 بالتالي عودة بيريز بصورة مختلفة عن تلك التي ترك فيها فريقه السابق ريد بُل في نهاية عام 2024، والتي أدت لابتعاده عن المنافسات في العام الماضي.

ومن المعروف أن بيريز يدفع كاديلاك خلف الكواليس، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير سيارة "إم إيه سي-26"، ومستعرضًا خبرته الواسعة التي اكتسبها من خلال ستة انتصارات في 292 مشاركة في سباقات الجائزة الكبرى.

وأضاف بودكوفسكي: "بحسب ما أعرف، واستنادًا إلى المحادثات التي أجريتها مع دان، وكذلك مع أشخاص آخرين من الفريق، فإنه لم يكن يقود بشكل استثنائي فحسب، بل كان يدفع الفريق بقوة شديدة جدًا خلف الكواليس".

وأكمل: "هذا أمر متوقع من سائق مثله، بعدما أمضى سنوات في ريد بُل ومع أفضل الفرق".

وأضاف: "أعتقد أن هذه هي الذهنية التي نريدها، وهذه أيضًا هي الذهنية التي سأجلبها معي. لذلك أنا متأكد من أننا سنتفق تمامًا في العقلية والرغبة".

دان توريس،، الرئيس التنفيذي لشركة تي.دبليو.جي موتورسبورتس وكاسيدي توريس

دان توريس،، الرئيس التنفيذي لشركة تي.دبليو.جي موتورسبورتس وكاسيدي توريس

الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

توريس ينفي شائعات انتقال بيريز إلى ويليامز

أكد توريس الموقف الذي أعلنه بودكوفسكي، ونفى أي تكهنات بشأن احتمال رحيل السائق المكسيكي إلى غروف.

وقال توريس: "أود أن أؤكد جميع الأمور التي ذكرها مارسين. تشيكو يمثل عنصرًا مهمًا للغاية للفريق. لقد قاد السيارة بشكل جيد جدًا، وبالتأكيد بذل جهودًا كبيرة".

وأضاف: "أنا واثق جدًا من أن تشيكو سيبقى مع كاديلاك، ونحن غير منشغلين بشائعات ويليامز ولو لثانية واحدة".

وختم: "نحن واثقون جدًا من العلاقة الموجودة هنا، وأنكم سترونه يقود سيارة كاديلاك في الفورمولا 1".

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