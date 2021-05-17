سينا وشوماخر من بين السائقين الأيقونيين في لعبة الفورمولا واحد 2021

سيتمّ إطلاق الإصدار الجديد من اللعبة الرسميّة للبطولة من قبل كودماسترز – للمرّة الأولى بعد الاستحواذ عليها من قبل شركة "إلكترونيك آرتس" – في 16 يوليو المقبل وستتضمّن وضع قصّة جديدٍ بالكامل وثلاث حلبات جديدة.

وكان الإعلان الأوليّ قد كشف الشهر الماضي عن أنّ اللعبة ستتضمّن عددًا من السائقين الأيقونيين كجزء من وضع "فريقي" الذي سيكون متاحًا للذين يشترون النسخة الذهبيّة من لعبة الفورمولا واحد 2021.

وكشفت كودماسترز و"إي.آي" الآن عن سبعة سائقين أيقونيين سيظهرون في اللعبة، خمسة أبطالٍ للعالم ووصيفان.

وسيكون سينا وشوماخر متاحين من خلال وضع "فريقي" لإدارة أعمال السائقين بالنسبة للاعبين للتوقيع معهم لفريقهم الافتراضي، ويحظى كلاهما بتقييم عام يبلغ 94 من 100.

كما أنّ ألان بروست غريم سينا سيكون متاحًا كذلك، حيث تلقّى بطل العالم أربع مرّات علامة 93.

بدوره سيظهر جنسن باتون في اللعبة الرسميّة للمرّة الأولى منذ موسم 2016، وكذلك الحال بالنسبة لبطل ذلك العام نيكو روزبرغ.

وسيُكمل دافيد كولتارد وفيليبي ماسا قائمة السائقين الأيقونيين التي تمّ الكشف عنها.

التقييم العام للسائقين الأيقونيين في وضع "فريقي" ضمن لعبة الفورمولا واحد 2021:

مايكل شوماخر – 94

آيرتون سينا – 94

ألان بروست – 93

جنسن باتون – 90

نيكو روزبرغ – 89

دايفيد كولتارد – 87

فيليبي ماسا – 86

ومن المنتظر أن يتمّ الكشف عن تقييم جميع سائقي الفورمولا واحد لموسم 2021 في مرحلة لاحقة.

كما أكّد إعلان اليوم الإثنين أنّ لويس هاميلتون، وماكس فيرشتابن، وشارل لوكلير سيظهرون على الغلاف الرئيسي للعبة حول العالم.