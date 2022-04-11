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سيموندز: سيارات الفورمولا واحد الجديدة توفّر دروسًا لحزم 2026

قال بات سيموندز المدير التقنيّ للفورمولا واحد أنّ الدروس المستخلصة من السباقات الأولى من موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد بدأت بالمساعدة بالفعل في تحديد الوجهة المقبلة للتصاميم الجديدة في 2026.

سيموندز: سيارات الفورمولا واحد الجديدة توفّر دروسًا لحزم 2026

كان سيموندز رفقة فريقه من المهندسين الصنّاع الرئيسيين للحزمة الانسيابيّة الحاليّة في الفورمولا واحد، وذلك بعد تلقيهم لمطلب تحسين قدرة السيارات على اتّباع بعضها البعض.

وقال سيموندز أنّ البداية المشجّعة لموسم 2022 فإنّ سبل تحسين ذلك أكثر قد شُرع في تبنيها بالفعل.

لكنّ هذه السُبل تُمثّل تغييرًا كبيرًا في المفهوم التصميمي لدرجة سيتمّ حفظها وجمعها في حزمة كبيرة من التغييرات في 2026 عندما تنتقل الفورمولا واحد إلى وحدات الطاقة الجديدة.

في الأثناء يتّجه سيموندز، الذي كان من المخطّط له أن يتقاعد هذا الصيف، للبقاء في الفورمولا واحد في المستقبل المنظور، وبالتالي سيكون قادرًا على متابعة الخطط طويلة الأمد.

 وقال سيموندز لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "إن لم نكن نتعلّم الدروس فإنّنا كنّا لنكون موتى. أعتقد بأنّك عندما تُصمّم سيارة فلا تكون سعيدًا بها مطلقًا".

وأضاف: "حالما تنتهي منها فإنّك تبدأ بالتفكير في أنّ بوسعك القيام بعملٍ أفضل. ,اعتقد بأنّ ذلك ينطبق على سيارات 2022".

وأكمل: "أنا سعيدٌ بما أنتجناه. لكن هناك بعض الأشياء التي يُمكن القيام بها على نحوٍ أفضل. لن يحدث ذلك في 2023 أو 2025، لكن أعتقد بأنّ هناك الكثير من الأشياء لموسم 2026 عند اعتماد السيارة المقبلة. لذا لسنا نتحدّث عن بعض التعديلات الطفيفة، بل حول المبادئ الأساسيّة".

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واعترف سيموندز بأنّ البيانات المتحصّل عليها من سباقَي البحرين وجدّة وفّرت علامات "مشجّعة" على أنّ اتّباع السيارات لبعضها أسهل من السابق الآن. وانصبّ التركيز على مقارنة الفوارق بين السيارات في 2022 بالمقارنة مع المواسم السابقة.

وقال في هذا الصدد: "قمنا بدراسة البيانات. سنُقدّم تقريرنا الداخلي بعد بضعة سباقات أخرى. دائمًا ما أقول بأنّه لا يمكن أخذ عيّنة واحدة أو اثنتين فقط. لم يتمحور الأمر مطلقًا حول التجاوز. بل حول اتّباع السيارات لبعضها. بدأنا متابعة ذلك قبل بضعة أعوام كي نتمكّن من بناء صورة ومن ثمّ رؤية التغييرات".

وأكمل: "أكملنا سباقَين، لكنّني أعتقد بأنّ هناك أدلّة تُشير إلى وجهة إيجابيّة. لذا آمل أن نحصل على تسابق جيّد ومتقارب هذا العام. تعلّمنا من هذه السيارات، كما لدينا الثقة في أدواتنا. شكّك البعض في ذلك، لكنّنا أثبتنا أنّ بوسعنا فعل ذلك وفهم المشكلة".

وأردف: "أدركنا خلال المراحل الأخيرة من اختبار قوانين 2022 خلال عام 2021 أنّ هناك طرقًا أفضل للقيام ببعض الأمور. سنعتمدها خلال الدورة المقبلة من التصاميم، والتي من المرجّح أن تكون في 2026".

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