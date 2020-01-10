سيموندز المدير التقنيّ للفورمولا واحد يعترف بأنّ قوانين 2019 مثّلت "خطأً"

تمّ تعديل تصاميم الأجنحة الأماميّة للموسم المنصرم في محاولة لتسهيل قدرة السيارات على اتّباع بعضها البعض.

واستُخدمت هذه الفكرة على عددٍ من المفاهيم التصميميّة التي تمّ إنتاجها من خلال التحليلات المبكّرة للعمل على قوانين 2021، وكان يُؤمل أن توفّر التعديلات معارف إضافيّة لزيادة النجاح المحتمل للقوانين المستقبليّة.

لكنّ سيارات 2019 لم تكن أفضل حالًا على صعيد التسابق المتقارب بالمقارنة معا سابقاتها، حيث قال سيموندز أنّ ما أنتجته تغييرات القوانين للعام الماضي كانت بعيدة كلّ البعد عن أن تكون مثاليّة.

وعندما سُئل إن كانت هناك دروسٌ وعبرٌ استُخلصت من قوانين الانسيابيّة لموسم 2019، قال سيموندز على منصّة معرض أوتوسبورت الدولي 2020: "أثناء العمل على تشكيل قوانين 2021 هذه، فربّما لم توفّر تلك القوانين القدر الذي كنت آمله".

وأضاف: "تمّ العمل عليها بسرعة نسبيّة. وكما تعلمون الآن بالاستفادة من رؤية ما آلت إليه الأمور، فلم أكن لأطبّق تلك القوانين".

وأكمل: "فمن ناحية تأثيرها على الاضطرابات الهوائيّة الناجمة عن السيارة وبمقارنة ذلك مع ما قمنا به لموسم 2021، فإنّ ذلك التأثير كان ضئيلًا".

وأردف: "في الحقيقة لم نستخدم مطلقًا الحزمة التي قدّمتها القوانين في النهاية. أجرينا الكثير من الأبحاث حينها (عندما تمّ إصدار قوانين 2019) في منتصف موسم 2018 وبدأنا حينها بفهم بعض الجوانب الحرجة من السيارة، لكنّنا لم نختبر الحزمة التي تمّ تضمينها في القوانين في النهاية".

وواصل شرحه بالقول: "لذا أعتقد بأنّنا كنّا لنقوم بتلك العمليّة برمّتها على نحوٍ أفضل. لكنّني لا أعتبر ذلك بمثابة سابقة بأيّ شكلٍ من الأشكال لما جهّزناه لموسم 2021".

وبالرغم من صعوبات التجاوز في العام الماضي، حظيت الفورمولا واحد ببعض السباقات الجيّدة، وهو ما يتوقّع سيموندز أن يتواصل في 2020.

كما أنّه يعتقد بأنّ الفرق ستواجه مهمّة صعبة في ما يتعلّق بتحديد كيفيّة اقتسام جهود وأعمال التطوير بين السيارات الحاليّة ونماذج 2021.

وقال البريطاني: "إن كانت هناك سيطرة في الأمام، فإنّ ذلك الفريق المسيطر أيًا كان قد يكون بوسعه الانتقال مبكّرًا (للعمل على سيارة 2021)".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّه لن تكون هناك سيطرة في الأمام. أعتقد بأنّ معركة جيّدة تنتظرنا. آمل أن يمنع ذلك الفرق من التراخي والشروع في العمل على سيارات 2021".

وأكمل: "بعض الفرق في الخلف قد تكون قادرة على تكريس المزيد من الجهود لسيارة 2021، لذا يجب أن نحظى بموسمٍ جيّد هذا العام".

واختتم حديثه بالقول: "وحتّى لو تباعد أداء السيارات في البداية نتيجة التغييرات، فإنّها ستبدأ بالتقارب مجدّدًا، آمل أن نحظى بتسابقٍ جيّد في موسم 2021 كذلك".