سيموندز: الفورمولا واحد حققت "تقدماً كبيراً" باعتماد سيارات 2022

أوضح سيموندز أن الدلائل الأولية تشير إلى أنّ السيارات بات بوسعها اللحاق ببعضها البعض بشكل أكثر سهولة. وهذا ما كان الهدف الأساسي وراء القوانين الجديدة.

وأشار كذلك بشكل مثير للاهتمام إلى أنّ المهندسين قد أجروا محاكاة للحادثة بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن خلال جائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي، حيث اكتشفوا أن السيارات الأقدم تخسر الكثير من الارتكازية حتى عندما تكون بجانب بعضها البعض، وليس بالضرورة خلف بعضها البعض.

وشرح سيموندز أن السائقين أكدوا أن عملية اللحاق ببعضهم البعض باتت أكثر سهولة مع سيارات 2022.

فقال في تصريح لـ "اف1 تي في": "أثناء التجارب، تحاول عدم الاقتراب من سيارات أخرى، وتحاول التركيز على نفسك وما لديك".

وأكمل: "في برشلونة، تكلمتُ مع الكثير من السائقين وعندما سألتهم حيال شعورهم خلال اللحاق بالسيارات الأخرى، كان ردُ الكثيرين إيجابياً، أولئك الذين جرّبوا اللحاق بسيارات أخرى".

وأردف: "لكن أليكسندر (ألبون)، قدم جواباً مثيراً للاهتمام، فقد أكد أنه اضطر لإعادة التفكير في مقاربته، إذ لم يصدق بأنه بات قادراً على اللحاق بهذه الطريقة".

كارلوس ساينز، فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وحين سُئِل حيال إمكانية رؤية المزيد من المنافسات والتجاوزات هذا الموسم، أشار سيموندز إلى مدى صعوبة ذلك مع سيارات الجيل الماضي.

فقال: "مع السيارات القديمة، كان الوضع صعباً. أجرينا محاكاة مثيرة للاهتمام مع فريق العمل العام الماضي حيال الحادثة بين لويس وفيرشتابن في سيلفرستون".

وأكمل: "أعتقد أننا تفاجأنا عندما وجدنا مقدار الانخفاض الكبير في الارتكازية بمجرد اقتراب السيارات من بعضها البعض حتى بشكل جانبي".

وتابع: "كنا ندرك مدى صعوبة لحاق السيارات ببعضها البعض، لكننا لم ندرس الحالة عندما تكون السيارات بجانب بعضها البعض".

واسترسل: "أعتقد أننا نجحنا بتقديم تغييرات جوهرية، لقد حققنا تقدماً كبيراً. لذا أنا ممتن بالفعل، سنرى تأثير ذلك على أرض الواقع".

وأشار سيموندز إلى أن تأثير عامل السحب أو "الفجوة الهوائية" قد تقلص مع السيارات الجديدة كما تكلم عن ذلك بعض السائقين.

لكنه شدد على أنّ إيجابيات تحسُن قدرة لحاق السيارات ببعضها البعض تفوقُ ذلك.