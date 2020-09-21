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سيموندز: الفورمولا واحد بغنىً عن دراما فشل الإطارات

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سيموندز: الفورمولا واحد بغنىً عن دراما فشل الإطارات

أبدى بات سيمونز المدير التفني للفورمولا واحد دعمه لخطوة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بخفض مستويات الارتكازية لسيارات 2021، مشيراً إلى أن البطولة بغنىً عن دراما فشل الإطارات.

انقلبت مجريات جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد رأساً على عقب خلال اللفات الختامية، عندما عانى كل من لويس هاميلتون، فالتيري بوتاس وكارلوس ساينز من مشاكل في الإطارات، لكن هاميلتون نجح وبالرغم من ذلك بعبور خط النهاية أولاً ليفوز بالسباق.

ودعّمت هذه المشكلة من موقف "فيا" حيال خطوة خفض مستويات الارتكازية لسيارات 2021 وذلك بهدف مساعدة بيريللي مزوّد الإطارات، على التعامل مع الأحمال المرتفعة التي تتعرض لها الإطارات. بينما بات من الإلزامي بالفعل خفض 5 بالمئة من الارتكازية عبر تغيير في قوانين أرضية السيارات في وقت مبكر من هذا العام.

وتمت الموافقة على ثلاثة تغييرات، حيث من المتوقع أن تعمل معاً على خفض الارتكازية بمقدار يصل إلى 10 بالمئة.

وتمكنت "فيا" من الدفع بتلك التغييرات خلال حزم التحديثات الأخيرة، بعد عدة أشهر من الموعد النهائي المعتاد، وذلك لدواعي السلامة.

حيث قال سيموندز: "أعتقد أن موطن قلقنا الأساسيّ هو الحصول على سباق جيد، وذلك يتطلب مستوى معيناً من السلامة".

وأكمل: "لذا فإن مثل هذه الخطوات التي تمت، والتي دعمناها وانخرطنا بها بالكامل، أعتقد أنها كانت عملية جداً".

وتابع: "ربما كانت مجريات سيلفرستون دراماتيكية للغاية، لكنها ليست ما نودّ رؤيته حقاً في سباق الفورمولا واحد. يمكن تقديم الكثير من الدراما في السباقات من دون مثل تلك المشاكل".

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وبينما عملت "فيا" على اعتماد تلك القوانين بناءً على دواعي السلامة، يرى نيكولاس تومبازيس رئيس قسم السباقات أحادية المقعد أن اللوم لا يوجه إلى بيريللي، إذ لم يكن المصنّع الإيطالي يتوقع الإبقاء على إطارات 2019 لثلاثة مواسم.

فقال: "لا بدّ من التشديد على أن اعتماد قوانين بدواعي السلامة، لا يعني على الإطلاق أن الإطارات غير آمنة".

وأكمل: "السيارة والإطارات وجهان لعملة واحدة، وتعمل بشكل متناغم معاً. سنواصل العام المقبل وللموسم الثالث على التوالي اعتماد نفس الإطارات، وذلك وضع غير اعتياديّ بالطبع، لكن بسبب أزمة كورونا العالمية هذا ما حصل".

وتابع: "في الوقت الحالي، يعمل مهندسو الانسيابية في كل فريق على تحسين السيارات ورفع تنافسيتها".

واختتم: "لذا، ستكون مستويات السلامة أعلى بقليل من هذا الموسم، لكن بالتأكيد أكثر أماناً بكثير مما لو تُرك الوضع على حاله دون تدخل على الإطلاق".

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