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سيلفرستون "منفتحة تمامًا" على سباق فورمولا واحد من دون جمهور

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سيلفرستون "منفتحة تمامًا" على سباق فورمولا واحد من دون جمهور
20-04-2020

قال ستوارت برنغل المدير العام لحلبة سيلفرستون أنّ حلبته منفتحة على كل الخيارات الممكنة في ظل التغييرات التي تجريها الفورمولا واحد على روزنامة موسم 2020، والتي تتضمّن استضافة أكثر من سباق وإقامة جوائز من دون جمهور.

أوضحت الفورمولا واحد أنّ الروزنامة الحالية سيتم تقليصها وتغييرها إلى واحدة جديدة تمامًا، مع تغيير مواعيد السباقات التي لم يتمّ تأجيلها بعد، وإمكانية استضافة بعض الحلبات لأكثر من سباق خلال نهايات أسبوع متتالية.

وعلى الرُغم من أنّه لم يتم بعد الإعلان عن تأجيل جائزة فرنسا الكبرى في 28 يونيو/حُزيران، فإنّ جائزة النمسا في 5 يوليو/تموز تُمثّل انطلاقة محتملة للموسم، على أن تتبعها سلسلة من السباقات الأوروبية قبل التوجه لسباقات خارج القارة.

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وتدورح حاليًا نقاشات بين الفورمولا واحد ومروّجي السباقات، حيث من المتوقع الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال الأسبوعين المُقبلين.

"لقد ناقشنا كل أنواع المقترحات بما فيها استضافة سباقين خلال نهاية اسبوع واحدة أو سباقين خلال نهايتي أسبوع متتاليتين" قال برنغل لصحيفة الغارديان.

وأضاف: "أملك ثقة تامة في قدرتنا على إقامة تلك الأحداث، إذ لدينا الكثير من الخبرة والمعرفة وبمقدورنا إنجاح ذلك بكل تأكيد".

وتابع: "تعمل الفورمولا واحد بكل جهدها من أجل معرفة الحل الأمثل لإقامة بطولة العالم هذا العام، حيث نتواصل معهم بشكل منتظم وتم سؤالنا عما إذا كان بمقدورنا إقامة سباق أو اثنين وما إذا كانت ستكون بدون جمهور. والإجابة أنّنا منفتحون تمامًا على النظر في أي شيء وكل شيء".

وقال برنغل أنّ المشكلة الرئيسية حول ما إذا كان سباق سيلفرستون سيكون مفتوحًا أمام الجمهور أم لا لم يتم حسمها بعد.

وبالطبّع إذا ما أقيم الحدث من دون جمهور فسيتطلّب ذلك بلا شك مراجعة الاتفاق التجاري بين المروّج والفورمولا واحد، حيث أنّ مداخيل الحلبة تأتي من مبيعات التذاكر. كما أنّ المتفرجين يمثلون كذلك مشكلة لوجستية أكبر بكثير فيما يتعلّق بالتجهيز، حتى بالنسلة لحلبات دائمة مثل سيلفرستون.

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"أعتقد بأنّ الفورمولا واحد ستتخذ قرارًا واسعًا ليشمل الروزنامة بأكملها في بداية شهر مايو/أيار المُقبل" قال برنغل.

وأردف: "لن يكون بوسعهم إطلاق الموسم ما لم يكون لديهم حل يحمل فرصة كبيرة بإقامة الموسم عبر عدة سباقات. ذلك المقياس الزمني سيناسبنا إذا لم يتعيّن علينا تجهيز البنية التحتية لاستقبال الجمهور".

واختتم: "من المهم أن يكون أي قرار بعودة السباقات ملائمًا. وإلا سنخاطر بأن نكون عامل تشتت عن الرسالة الأساسية وهي البقاء في المنزل، ولا نرغب بأن نكون كذلك".

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