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سيلفرستون قادرة على استضافة عدّة سباقات فورمولا واحد

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سيلفرستون قادرة على استضافة عدّة سباقات فورمولا واحد
02-04-2020

عبّرت حلبة سيلفرستون عن انفتاحها على فكرة استضافة عدّة سباقات فورمولا واحد في 2020 من أجل مساعدة البطولة، كما أنّها ستدرس فكرة اعتماد المسار المعاكس لمسار الجائزة الكبرى.

في ظلّ تواصل أزمة جائحة فيروس "كوفيد-19" حول العالم، يُواصل القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد تقييم الروزنامة الحاليّة التي فقدت حتّى الآن ثمانية سباقات.

وأكّدت حلبة سيلفرستون أمسٍ الأربعاء أنّ أمامها حتّى نهاية أبريل لاتّخاذ قرارها بشأن إقامة جائزة بريطانيا الكبرى المُجدولة في الـ 19 من يوليو/تموز المقبل.

وتتمّ دراسة عدّة سيناريوهات من قبل القائمين على البطولة بخصوص موسم 2020 حال القدرة على استئناف التسابق، بما في ذلك تمديد الموسم حتّى العام المقبل، بينما اقتُرحت فكرة إقامة عدّة سباقات على ذات الحلبة كذلك.

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وبحديثه إلى قناة "سكاي سبورتس نيوز"، قال ستوارت برنغل المدير الإداري لحلبة سيلفرستون أنّ الحلبة ستُحاول القيام بكلّ ما يلزم لمساعدة الفورمولا واحد، بما في ذلك استضافة أكثر من سباق.

وقال حيال ذلك: "كلّ ما فعلته هو أنّني أخبرت الفورمولا واحد بأنّني ننوي العمل معهم بأيّ طريقة أو شكل يعتقدون بأنّه لمصلحة البطولة".

وأضاف: "تتواجد أغلب الفرق على مقربة من الحلبة، لذا عمليًا ستكون الأمور سلسلة لاستضافة عدّة سباقات".

وأردف: "لدينا بنية تحتيّة قارة، وبوسع الأطقم العودة إلى منازلها في المساء في أغلب الحالات".

وأكمل: "إن كان بوسعنا المساعدة هكذا فسأكون مسرورً بذلك. سنقوم بكلّ ما يُطلب منّا".

وعندما سُئل إن كان هناك تفكيرٌ في اعتماد الاتّجاه المعاكس للمسار للحدث الثاني، قال برنغل أنّه في حين أنّ حلبة سيلفرستون لا تملك ترخيصًا للقيام بذلك في الوقت الحاضر، إلّا أنّ الفكرة ليست مستبعدة.

وقال: "ليست بالفكرة السخيفة في الحقيقة. لا نملك ترخيصًا للاتّجاه المعاكس، لكنّ هذه ظروفٌ استثنائيّة، وأعتقد بأنّ القرارات الاستثنائيّة تُتّخذ".

وأضاف: "الوضع صعبٌ على الفورمولا واحد، لا يتابعون فقط ما يحدث في المملكة المتّحدة، بل حول العالم بأسره".

وأكمل: "ربّما لا يُعدّ ذلك سؤالًا جنونيًا".

وقال برنغل أنّ حلبة سيلفرستون كانت قادرة على ترك حيّزٍ زمني إضافي لاتّخاذ قرارها بشأن إلغاء سباقها من عدمه.

وقال: "سيلفرستون جولة من بطولة العالم، وزملاؤنا في الفورمولا واحد يعملون بجهد لمحاولة جمع موسم سينطلق في مرحلة متأخّرة".

وأكمل: "كان هناك عددٌ من الإلغاءات والتأجيلات، أي أنّهم يُحاولون إعادة لملمة موسمٍ ونحن مكوّنٌ واحدٌ منه".

وأردف: "لذا بوسعنا السماح لأنفسنا بحيّزٍ حتّى شهر أبريل من أجل اتّخاذ قرار سيكون كافيًا لآمال الفورمولا واحد بجمع خططها".

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