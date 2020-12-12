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سيلفرستون تغيّر اسم الخطّ المستقيم تكريمًا لهاميلتون

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سيلفرستون تغيّر اسم الخطّ المستقيم تكريمًا لهاميلتون
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غيّرت سيلفرستون اسم الخطّ المستقيم الرئيسيّ أمام منطقة خطّ الحظائر تكريمًا للويس هاميلتون على إثر تحقيقه للقبه السابع في بطولة العالم للفورمولا واحد.

أعلن نادي السائقين البريطانيين الذي يملك الحلبة اليوم السبت أنّ الخطّ المستقيم الرئيسيّ سيُعرف الآن بخطّ هاميلتون.

ويُعدّ ذلك الجزء الوحيد من الحلبة الذي تمّت تسميته باسم سائق، وذلك اعترافًا بإنجازات هاميلتون التي جعلته السائق البريطاني الأنجح في تاريخ الفورمولا واحد.

وكان هاميلتون قد فاز بجائزة بريطانيا الكبرى سبع مرّات، جاءت ستّة منها على التصميم الحاليّ للحلبة.

وأُعلم هاميلتون بذلك من قبل دافيد كولتارد رئيس النادي اليوم السبت قبيل الجولة الختاميّة من الموسم في أبوظبي.

وقال كولتارد: "كنت مسرورًا، ضمن دوري كرئيسٍ للنادي، بمشاركة هذه الأنباء مع لويس اليوم. هذه المرّة الأولى في تاريخ سيلفرستون التي تتمّ فيها تسمية قسمٍ باسم سائق".

وأضاف: "أصبح لويس جزءًا مهمًا من هذا التاريخ، وشعرت أنا ومدراء النادي أنّه لا طريقة أفضل من تغيير اسم الخطّ المستقيم الأيقوني باسمه اعترافًا بإنجازاته الكاسرة للأرقام القياسيّة".

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حول هذه المقالة

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الكاتب مروان الوافي

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