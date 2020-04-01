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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / أخبار عاجلة

سيلفرستون تضع موعدًا نهائيًا لاتخاذ قرار بشأن سباق بريطانيا في الفورمولا واحد

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سيلفرستون تضع موعدًا نهائيًا لاتخاذ قرار بشأن سباق بريطانيا في الفورمولا واحد
01-04-2020

أكّدت حلبة سيلفرستون وضعها موعدًا نهائيًا في نهاية أبريل/نيسان لاتّخاذ قرار حول ما إذا كانت ستمضي قُدمًا في إقامة جائزة بريطانيا الكبرى هذا العام.

تسبّب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" في تأجيل أو إلغاء السباقات الثمانية الأولى لهذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.

ولم يُتّخذ بعد قرار بخصوص جائزة بريطانيا الكبرى، والتي من المقرر حتّى الآن إقامتها في 17 - 19 يوليو/تموز المُقبل، في الوقت الذي تمّ فيه إلغاء عدد من الأحداث الرياضية الدولية التي كان من المخطط إقامتها في فترة الصيف ومنها دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وقد أكّد مروّجو جائزة بريطانيا الكبرى اليوم الأربعاء أنّ أيّ قرار بشأن سباق الفورمولا واحد يجب أن يتمّ اتّخاذه بحلول نهاية أبريل/نيسان الجاري.

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وجاء في بيانٍ في هذا الصّدد: "تجمع حلبة سيلفرستون والفورمولا واحد محادثات قريبة بشأن الوضع الحالي، حيث تقيّمان إمكانية إقامة جائزة بريطانيا الكبرى في 17 - 19 يوليو/تموز".

وأضاف البيان: "نقدّر تمامًا أنّ أحداث رياضية أخرى في المملكة المتّحدة تُقام في يوليو/تموز قد اتّخذت بالفعل قراراتها، لكن من المهم التوضيح بأنّ الجوانب اللوجستية لهذه الأحداث والترتيبات الرياضية تختلف عن سيلفرستون، وعليه فإنّ خطّنا الزمني يمنحنا حتّى نهاية أبريل/نيسان لاتّخاذ قرار نهائي. آمان وسلامة مشجّعينا، زملائنا ومجتمع الفورمولا واحد سيكون أولويتنا وسنواصل التفاعل مع السلطات المعنية بخصوص ذلك الأمر".

جديرٌ بالذكر أنّه وضمن آخر تحديث أصدرته الفورمولا واحد الأسبوع الماضي، قال تشايس كاري المدير التنفيذي للبطولة أنّه يتوقّع روزنامة للفورمولا واحد من 15 إلى 18 سباقًا تنطلق في الصيف.

وتبقى جائزة كندا الكبرى حاليًا في 14 يونيو/حُزيران السباق الأوّل على الروزنامة والذي لم يتمّ تأجيله بعد.

هذا ولم يُتّخذ بعد قرار بشأن سباقي فرنسا أو النمسا، واللذَين يسبقان جولة سيلفرستون على الروزنامة.

ونُشير إلى أنّ كل الأحداث الرياضية في المملكة المتّحدة متوقّفة الآن في ظل الحجر المفروض على البلاد في محاولة لإيقاف تفشّي فيروس كورونا "كوفيد-19".

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