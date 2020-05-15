سيلفرستون تتوصّل إلى صفقة لاستضافة سباقَي فورمولا واحد

كانت الحلبة بصدد خوض محادثات مع ليبرتي ميديا مالكة الفورمولا واحد لعدّة أسابيع للعمل على الشروط التجاريّة، حيث تمّ تعويض الإجراء التقليديّ الذي تدفع فيه الحلبة رسوم الاستضافة بصفقة تدفع فيها الفورمولا واحد تكاليف إقامة الحدث.

وكانت للطرفين أفكارٌ مختلفة حول ما يُشكّل صفقة مناسبة، حيث أشار تشايس كاري الرئيس التنفيذي للبطولة مؤخّرًا إلى أن "لا الفرق، ولا المروّجون، ولا الرعاة سيحصلون على حلوى مجانيّة".

لكن تمّ التوصّل الآن إلى صفقة وتعمل المنظّمتان الآن على التفاصيل القليلة المتبقية.

ومن المرجّح أن يقام السباقان في 26 يوليو و2 أغسطس، ما يترك موعد جائزة بريطانيا الكبرى الأصليّ في 19 يوليو عطلة نهاية أسبوع خالية من أيّة سباقات، وهو ما سيترك فجوة بعد جولتَي النمسا. لكنّ ذلك لم يتمّ تأكيده بعد.

ويبقى الاتّفاق مبدئيًا بانتظار القوانين التي ستفرضها الحكومة حينها. وكان بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن مؤخّرًا ضرورة اعتماد فترة حجر صحي بـ 14 يومًا على كلّ القادمين من دولٍ أخرى.

وقال ستيوارت برنغل مدير حلبة سيلفرستون لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنا سعيدٌ بتأكيد توصّل سيلفرستون والفورمولا واحد لاتّفاق مبدئي لاستضافة سباقَين من دون حضور جمهور هذا الصيف".

وأضاف: "لكنّ هذين السباقَين يبقيان بانتظار موافقة الحكومة، كون أولويّتنا هي سلامة جميع المشاركين والالتزام الصارم بالقوانين المتعلّقة بفيروس كوفيد-19".

وأردف: "أودّ شكر جميع مشجّعينا الذين دعمونا طوال هذه الفترة وأؤكّد لكم أنّنا عازمون على بذل كلّ ما في وسعنا لمساعدة الفورمولا واحد على تقديم عرض هذا الصيف".

ولم تؤكّد الفورمولا واحد هذه المستجدّات بشكلٍ رسمي بعد، حيث قال متحدّثٌ باسمها لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نُواصل العمل مع جميع المروّجين على روزنامة مُعدّلة".

وكانت الفورمولا واحد قد حصلت اليوم على دفعة إضافيّة جديدة بعد تأكيد سبا موافقة الحكومة البلجيكيّة المبدئيّة لإقامة الحدث من دون جمهور بالرغم من أنّ حظر الأحداث الضخمة يتواصل حتّى نهاية أغسطس.