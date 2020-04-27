سيلفرستون تؤكد إقامة جائزة بريطانيا الكبرى من دون جمهور
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27-04-2020
أكدت حلبة سيلفرستون إقامة جائزة بريطانيا الكبرى من دون جمهور، في حال تمت إقامة السباق.
بالرغم من عدم التأكيد بعد، لكن من المتوقع أن تقيم الحلبة سباقين اثنين، وذلك بعد جولتين افتتاحيتين في النمسا. ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقاً.
وكان رئيس الحلبة ستيوارت برينغل قد صرّح بأنه من غير الممكن إقامة السباق مع جمهور.
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سيلفرستون تؤكد إقامة جائزة بريطانيا الكبرى من دون جمهور
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