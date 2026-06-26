تصدر راسل المراحل الأولى من الحصة باستخدام الإطارات المتوسطة "ميديوم"، مسجلًا زمنًا قدره دقيقة واحدة و10.407 ثانية، قبل أن يحسن زمنه إلى دقيقة واحدة و09.898 ثانية، متقدمًا على زميله كيمي أنتونيللي.

بعد ذلك، انتزع السائق الإيطالي الشاب الصدارة بتسجيله دقيقة واحدة و08.448 ثانية، لكن المقارنة الحقيقية جاءت عند منتصف الحصة عندما استخدم سائقا مرسيدس الإطارات اللينة "سوفت".

وسجل أنتونيللي لفة بزمن دقيقة واحدة و07.796 ثانية، متقدمًا بفارق 0.119 ثانية على زميله، وهو الزمن الذي بقي صامدًا حتى نهاية الحصة التي أُقيمت وسط درجات حرارة مرتفعة.

واقترب راسل إلى 0.040 ثانية فقط من زمن أنتونيللي، بينما امتلك ثنائي مرسيدس أفضلية قاربت ثانية كاملة على أرفيد لينبلاد، سائق ريسينغ بولز الناشئ، في تلك المرحلة، في وقت كانت فيه الفرق الأخرى لا تزال تعمل على ضبط إعدادات تحديثاتها أو تواجه مشاكل في الموثوقية.

وأدى تسرب في النظام الهيدروليكي إلى إبقاء بطل العالم لاندو نوريس داخل مرآب مكلارين حتى آخر 15 دقيقة من الحصة، في أحدث مشكلة موثوقية تضرب السائق البريطاني.

أما أوسكار بياستري، فقد تمكن من الخروج إلى الحلبة في وقت أبكر، لكنه عانى في البداية من مشاكل في المكابح قبل أن يسجل لفة بزمن دقيقة واحدة و07.914 ثانية، وضعته في المركز الثالث بفارق 0.117 ثانية فقط عن الزمن الأسرع الذي حققه أنتونيللي.

من جانبه، تأخر ظهور ماكس فيرستابن في الحصة بسبب الاشتباه بوجود مشكلة في القابض.

وانضم فيرستابن إلى الحصة بعد أكثر من 20 دقيقة مستخدمًا الإطارات اللينة، لكنه قال أنه يعاني من نقص في التماسك والإحساس بسيارة ريد بُل آر بي 22 التي حصلت على تحديثات واسعة شملت أرضية جديدة وتصميماً جديداً لجانبيها وعدة تطويرات أخرى.

وفي نهاية المطاف، تمكن بطل العالم أربع مرات من تحسين زمنه ليحتل المركز الرابع، بفارق 0.281 ثانية عن أنتونيللي.

أما لويس هاميلتون، الفائز بسباق برشلونة، فقد واصل تحسين أزمنته تدريجيًا ليحتل المركز الخامس بسيارة فيراري، التي زُودت بمحرك مطوّر، لكنه أنهى الحصة متأخرًا بفارق ستة أعشار الثانية عن ثنائي مرسيدس.

وأدى ذلك إلى تراجع لينبلاد إلى المركز السادس، متقدمًا على نوريس الذي أنهى الحصة في المركز السابع مستخدمًا الإطارات المتوسطة فقط، دون القيام بمحاولة جدية باستخدام الإطارات اللينة، بينما حلّ فرانكو كولابينتو ثامنًا مع ألبين.

وفي عطلة نهاية أسبوع لا تتضمن سباقاً قصيراً وعلى حلبة تقليدية، شكلت جائزة النمسا الكبرى فرصة مثالية للفرق لاستخدام إحدى حصص التجارب الحرة الإلزامية الأربع المخصصة للسائقين الناشئين.

وقاد دينو بيغانوفيتش سيارة شارل لوكلير في فيراري، وكان أسرع السائقين الناشئين بعدما أنهى الحصة في المركز التاسع، بينما أكمل أوليفر بيرمان، السائق الأساسي لفريق هاس، المراكز العشرة الأولى.

وجاء أيوما إيواسا في المركز الخامس عشر على متن سيارة ليام لاوسون في ريسينغ بولز.

كما شارك بول آرون، حيث حل السائق الإستوني بدلًا من غابرييل بورتوليتو في فريق آودي، وأنهى الحصة في المركز السابع عشر.

وحل لوك براونينغ بدلًا من كارلوس ساينز في ويليامز، وسجل الزمن الثامن عشر، بينما جاء ريو هيراكاوا في المركز التاسع عشر على متن سيارة إستيبان أوكون في هاس، وجاك كروفورد في المركز العشرين بعد مشاركته بدلًا من لانس سترول في أستون مارتن.

أما السيارة الثانية لفريق ريد بُل، التي يقودها إسحاق حجار، فاكتفت بالمركز الثاني عشر بعد تعرضها لمشكلة في المحرك في وقت مبكر من الحصة، وعندما تمكن السائق الفرنسي من أصول جزائرية من الخروج إلى الحلبة، واجه مشاكل كبيرة في توازن السيارة أبقته بعيدًا عن المنافسة.

وكادت الحصة أن تنتهي دون أي حوادث تُذكر، قبل أن تتوقف سيارة كاديلاك التي يقودها سيرجيو بيريز على المسار.

ومع تبقي دقيقة واحدة فقط على نهاية الحصة، أدى توقف بيريز فعليًا إلى إنهاء أولى حصص التجارب الحرة الثلاث.