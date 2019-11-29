سيروتكن بديل محتمل لراسل في أبوظبي

يتواجد راسل في الحلبة لكن مشكلة قد تمنعه من القيادة، حيث ينتظر فريق غروف تأكيداً من الأطباء.

ولا يود الفريق وضع السائق الاحتياطيّ نيكولاس لاتيفي بهدف تركه يركز على برنامجه في الفورمولا 2 خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، كما أن هناك مشكلة رخصة قيادته الخاصة "سوبر لايسنس".

ومن المتوقع أن يكون سيروتكن سائق فريق رينو الاحتياطي والذي قاد مع ويليامز في موسم 2019، مناسباً لهذا الغرض، لذا سيكون مستعداً خلال مجريات هذه الجولة إن دعت الضرورة.

وحين سُئِلت حيال وضع راسل وإمكانية استبداله بسيروتكين، رفضت كلير ويليامز نائبة مدير الفريق التعليق على المسألة.