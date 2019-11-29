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سيروتكن بديل محتمل لراسل في أبوظبي

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سيروتكن بديل محتمل لراسل في أبوظبي
29-11-2019

ينتظر فريق ويليامز لمعرفة إن كان سائقه جورج راسل قادراً على المنافسة في جائزة أبوظبي الكبرى، حيث تمّ استدعاء سيرغي سيروتكن سائق الفريق السابق كبديل محتمل في حال تطلب الأمر.

يتواجد راسل في الحلبة لكن مشكلة قد تمنعه من القيادة، حيث ينتظر فريق غروف تأكيداً من الأطباء.

ولا يود الفريق وضع السائق الاحتياطيّ نيكولاس لاتيفي بهدف تركه يركز على برنامجه في الفورمولا 2 خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، كما أن هناك مشكلة رخصة قيادته الخاصة "سوبر لايسنس".

ومن المتوقع أن يكون سيروتكن سائق فريق رينو الاحتياطي والذي قاد مع ويليامز في موسم 2019، مناسباً لهذا الغرض، لذا سيكون مستعداً خلال مجريات هذه الجولة إن دعت الضرورة.

وحين سُئِلت حيال وضع راسل وإمكانية استبداله بسيروتكين، رفضت كلير ويليامز نائبة مدير الفريق التعليق على المسألة.

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قائمة السائقين جورج راسل , سيرغي سيروتكين
قائمة الفرق ويليامز

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