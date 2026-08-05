يشعر سيرجيو بيريز بالإحباط من نقص التطوير الذي حققته كاديلاك خلال موسم 2026 من الفورمولا 1، معتبرًا أن الفريق الجديد بحاجة إلى "إعادة التفكير في عملياته".

وسجلت العلامة الأمريكية ظهورها الأول في البطولة هذا العام، لكن كاديلاك تتذيل الترتيب دون أية نقطة بعد 11 جولة، وتتنافس مع أستون مارتن في القسم الخلفي من الترتيب.

ورغم أن ذلك كان متوقعًا إلى حد كبير، فإن فارق كاديلاك البالغ نحو 2.5 ثانية عن المقدمة ظل ثابتًا رغم التحديثات المستمرة لسيارة "ماك-26"، بما في ذلك حزمة كبيرة في النمسا.

لكن هذه التحديثات لم تحقق التأثير نفسه الذي حققته تحديثات الفرق المنافسة، وعلى رأسها أستون مارتن، التي تجاوزت كاديلاك بعدما قدمت هيكلها بمواصفات "بي" في المجر خلال الجولة الماضية.

وفي حديثه قبل جولة بودابست، قال بيريز، الذي كان قد توقع بالفعل أن تتجاوز أستون مارتن فريقه: "كان الأمر معقدًا للغاية وصعبًا جدًا بالنسبة لنا من ناحية التطوير. أعتقد أننا ببساطة لم نطور السيارة بالقدر الكافي".

وأضاف: "من الواضح أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في جميع عملياتنا للتأكد من قدرتنا على التطوير بصورة أقوى بكثير، لأن الفورمولا 1 تتمحور بالكامل حول التطوير".

وتابع: "أعتقد أن هذا ما ينقصنا بعض الشيء. من الواضح أننا فريق جديد، ولم نتمكن من التطوير بالقدر الذي كنا نريده".

ويضع كون كاديلاك فريقًا جديدًا بعض القيود عليها في هذا الجانب مقارنة بالفرق الأخرى، لأنها لا تزال تعتمد على شراء بعض الأجزاء من شركات أخرى بدلًا من تصنيع كل شيء بنفسها.

سيرجيو بيريز، كاديلاك الصورة من قبل: صور غيتي

وهو ما علّق عليه بيريز قائلًا: "هناك بعض أوجه القصور، ومن الواضح أيضًا وجود نقص في التطوير، لأن جزءًا كبيرًا منه يتم من خلال أطراف خارجية، وبالتالي لا نتحكم في الكثير منه. لذلك يجري الكثير من العمل خلف الكواليس لمحاولة السيطرة على كل هذه الأمور".

وأكمل: "ليس لدينا مسار عمل واضح حتى الآن. الفرق الراسخة تعرف طريقة عملها في التطوير. لديها مسار واضح للغاية لكيفية تنفيذ الأمور ذهابًا وإيابًا".

وأردف: "أما بالنسبة لنا، فهناك الكثير من المنعطفات في الوقت الحالي التي لا نزال نكتشفها، ولا نزال نحاول تحقيق أقصى استفادة منها. علينا تعزيز هذا المسار، وعندها ستكون الأمور أفضل بكثير".

هذا وتزداد مشاكل كاديلاك بسبب تزامن موسمها الأول مع بداية دورة جديدة من القوانين، ما يجعل امتلاك جدول تطوير فعال أكثر أهمية في ظل استمرار الفرق في التعرف على القوانين الجديدة.

وكشف بيريز أن كاديلاك، بقيادة غرايم لودون، تستهدف جلب المزيد من التحديثات خلال النصف الثاني من موسم 2026، وهو ما من شأنه أن يضعها في وضع أفضل استعدادًا لموسمها الثاني في 2027.

حيث قال: "وصلنا الآن إلى مرحلة نبدأ فيها التركيز على العام المقبل. الأمر يتعلق بإيجاد بعض التوازن، لكنني أعتقد أن لا أحد في الفريق سعيد بموقعنا الحالي".

واختتم: "لذلك أعتقد أن الفريق سيواصل الضغط لجلب بعض التحديثات الإضافية، للتأكد من أننا قادرون على الأقل على إثبات لأنفسنا أن عملية التطوير لدينا قوية. وهذا سيمنحنا الكثير من الثقة للمضي قدمًا".