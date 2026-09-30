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سيرجيو بيريز يحذّر: "أخشى أن يحدث شيء مروع قريبًا" بسبب سيارات الفورمولا 1 "الخطيرة للغاية"

تراجعت المخاوف بشأن محركات الفورمولا 1 الجديدة إلى حد كبير، لكن بيريز لا يزال قلقًا من تعرض أحدهم للأذى.

منشور:
أوسكار بياستري، مكلارين وسيرجيو بيريز، كاديلاك

أوسكار بياستري، مكلارين وسيرجيو بيريز، كاديلاك

الصورة من قبل: كيم إيلمان صور جيتي

قال سيرجيو بيريز إنه يخشى أن يحدث "شيء مروع" بسبب فارق السرعة بين السيارات مع الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1.

كان هذا موضوعًا رئيسيًا في بداية موسم 2026، خاصة بعد تعرض أوليفر بيرمان لحادث ضخم في جائزة اليابان الكبرى. فقد سائق هاس السيطرة على سيارته بعدما اضطر إلى اتخاذ إجراء تفادي عندما واجه فرانكو كولابينتو الأبطأ على الحلبة خلال السباق.

وللأسف، أكد الحادث المخاوف المتعلقة بوحدات الطاقة الجديدة في الفورمولا 1، والتي تعتمد على 47% من الطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى فارق كبير بين السيارات بحسب طريقة نشر الطاقة.

واتخذت فيا إجراءات خلال العطلة في أبريل للتخفيف من المشكلة، إذ أدت تعديلات قوانين المحركات إلى تقليل الحاجة إلى أسلوب رفع القدم عن دواسة الوقود والسير دون ضغط كامل، لكن بيريز كشف أنه عاش لحظة مخيفة للغاية في باكو.

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وقال سائق كاديلاك بعد جائزة أذربيجان الكبرى: "أكثر من أي شيء آخر، إنه سباق نحتاج فيه إلى مراجعة ما يحدث كثيرًا فيما يتعلق بإدارة الطاقة والفارق بين المحركات".

وأضاف: "كنت على وشك التعرض لحادث ضخم مع لاوسون عندما كنت أدافع أمامه، لأن الفارق في استخدام الطاقة والقوة بين المحركات خطير للغاية. وأخشى أن يحدث شيء مروع قريبًا إذا لم نجُرِ بعض التغييرات على القوانين".

ومن المتوقع أن تساعد تعديلات إضافية لعام 2027، بما في ذلك خفض نسبة الطاقة الكهربائية من 47% إلى 42%، على تحسين الوضع.

وهو ما علّق عليه بيريز قائلًا: "آمل أن يتمكنوا من تقليص الفارق، لأنه في الوقت الحالي يبدو أن مرسيدس وريد بُل تملكان محركًا قويًا للغاية، ويمكنهما وضعك في مواقف يكون فيها استخدام الطاقة ضعيفًا ومختلفًا جدًا عنا. فارق السرعة خطير للغاية".

وفي الوقت نفسه، يركز المكسيكي على جائزة البحرين الكبرى المقبلة في ماليزيا بحماس محدود. إذ وعندما أُشير إلى أن المنعطفات عالية السرعة في سيبانغ قد "تُفسد" بسبب سيارات الفورمولا 1 لعام 2026، رد بيريز قائلًا: "من الأفضل ألا نتحدث عن ذلك".

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